Jake Paul prétend qu’il gagne plus d’argent que Conor McGregor et tous les combattants de l’UFC COMBINÉS – mais l’entraîneur John Kavanagh admet qu’il « n’a jamais entendu une seule fois » parler de rumeurs de combat

Jake Paul les a tous appelés à un moment donné et estime qu’il gagne plus d’argent que Conor McGregor et tous les autres meilleurs athlètes de l’UFC réunis.

Paul est passé à 5-0 dans sa carrière de boxeur professionnel en plein essor avec un superbe KO au sixième tour de Tyron Woodley en Floride ce mois-ci.

Jake Paul est actuellement l’un des combattants les plus commercialisables au monde, mais combien gagne-t-il vraiment ?

Le combat, qui a été diffusé en direct sur Showtime Sports, a probablement rapporté une somme considérable à la star de YouTube – même si son adversaire d’origine était censé être Tommy Fury.

Immédiatement après le combat, Paul a appelé les champions des poids welters de l’UFC Kamaru Usman et Jorge Masvidal à se battre, même s’ils sont liés à la promotion MMA, leur disant d’exhorter « papa » Dana White – le président – ​​à les libérer de leur contrats.

Et le joueur de 24 ans a poursuivi ses agressions verbales après le combat, insistant sur le fait qu’il gagne plus que chaque employé de la liste de l’UFC réunie.

S’exprimant sur le podcast de son frère Logan, il a déclaré: «Je fais plus que tous les combattants de l’UFC f ****** combinés, y compris Conor.

Woodley était sorti froid dès que la main droite de Paul a atterri

« Vous travaillez tous pour la f ****** Dana, vous travaillez tous pour WME, Endeavor, c’est pour qui vous travaillez.

« Je fais plus que vous tous, mère idiote ******. Pourquoi irais-je à l’UFC ? Signez un contrat et donnez mes droits et mes putains de merde.

« Je possède mon contenu, je possède ma plate-forme, je possède tout. Ils ne possèdent rien, ce sont littéralement des employés.

«Je suis un PDG de ****** et chaque combattant de l’UFC est un employé. Comprenez bien. Je ne viens pas là-bas pour faire des conneries avec vous tous.

« The Notorious » est toujours l’une des plus grandes stars du sport

Malgré les suggestions de Paul, « The Notorious » est l’une des stars les plus rentables du monde du sport ; se battre une seule fois en 2020 et toujours en tête de la liste Forbes pour l’année civile.

En effet, McGregor aurait gagné près de 80 millions de livres sterling pour son combat de boxe avec Floyd Mayweather en 2017, ainsi que plus de 20 millions de livres sterling de sa carrière à l’UFC.

John Kavanagh est avec le joueur de 33 ans depuis le début de sa carrière de MMA et a insisté sur le fait qu’il n’avait entendu aucune discussion sérieuse sur un combat entre les deux, malgré l’insistance de Paul.

« Il pourrait parler à Audie [Attar] tout le temps, mais non », a déclaré Kavanagh au Mirror. « J’ai entendu parler de Jake Paul dirigé par un ancien directeur financier de l’UFC [Chief Financial Officer].

John Kavanagh est l’entraîneur de Conor McGregor depuis des années

«Et je suppose qu’il est intéressant d’entendre certaines des tactiques de négociation de cette grande organisation divulguées par Jake Paul, donc c’est plutôt amusant de suivre cela.

« Mais en ce qui concerne Conor contre Jake, je n’ai honnêtement jamais entendu ça, et j’ai entendu des choses très folles, mais cela n’a jamais été suggéré. »