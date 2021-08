Jake Paul publie une liste de noms de futurs matchs de boxe

ATLANTA, GÉORGIE – 17 AVRIL: Jake Paul célèbre après avoir vaincu Ben Askren lors de leur combat cruiserweight lors du Triller Fight Club au stade Mercedes-Benz le 17 avril 2021 à Atlanta, Géorgie. (Photo par Al Bello / . pour Triller)

Le Youtuber et boxeur débutant, Jake Paul, affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley le 29 août au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, Ohio. Mais cela n’a pas empêché le personnage controversé de se tourner vers l’avenir et bien sûr cette photo publiée sur son réseau twitter apportera beaucoup de tissu à couper.

Parmi les noms sur la “liste des succès” de Paul figurent le grand mexicain livre pour livre Saúl ‘Canelo’ lvarez, l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC nigérian Kamaru Usman et l’ancien champion de l’UFC en deux divisions, l’Irlandais Conor McGregor.

Sont également sur la liste le rappeur KSI, les frères Diaz (Nate ou Nick), la boxe super poids plume Gervonta Davis et même son frère Logan Paul.

En plus de la confrontation tant attendue entre Jake Paul et Tyron Woodley, le Showtime PPV mettra également en vedette le retour de Tommy Fury (le frère cadet du champion des poids lourds Tyson Fury). Tommy, qui réclame un combat avec Jake depuis des mois, affrontera l’ancien combattant des Bellator Anthony Taylor lors de l’événement. Comme l’a confirmé le site de BJpenn, le combat est prévu en six rounds et se déroulera à 180 livres.

