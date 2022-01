Jake Paul qualifie le patron de l’UFC Dana White de « m égoïste et capitaliste *********** » après avoir appris qu’il n’était pas un tirage PPV comme Mike Tyson ou Conor McGregor

La guerre des mots entre Jake Paul et le patron de l’UFC, Dana White, continue de prendre de l’ampleur, les deux hommes se lançant de nouveaux défis.

‘The Problem Child’ et le président de l’UFC ont eu quelques échanges intenses sur les réseaux sociaux ce week-end.

La querelle de Jake Paul et Dana White s’intensifie

Paul a mis White au défi d’augmenter le salaire des combattants et de fournir des soins de santé à long terme à sa liste – comme il l’a fait à plusieurs reprises auparavant – en jurant qu’il mettrait fin à sa propre carrière de boxeur en herbe et entrerait dans l’octogone avec Jorge Masvidal si White acceptait ces termes. Il souhaite également que White soit soumis à des tests de dépistage de drogue pour la prochaine décennie.

White a répondu dimanche en tirant sur Paul et sa co-fondatrice MVP Nakisa Bidarian, un homme qui travaillait pour l’UFC.

« Vous n’avez jamais répondu au défi », a déclaré White. « Vous avez déclaré publiquement que je consommais de la cocaïne. Je ne. Alors je t’ai dit [that] vous pourriez me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années.

«Je crois que vous êtes un tricheur et je crois que vous utilisez des stéroïdes, donc je veux vous tester au hasard pour les deux prochaines années. Et cette chose avec laquelle vous êtes sorti aujourd’hui, personne sur Terre ne pense que vous l’avez vraiment écrit. Tu es trop stupide.

.

Jake a maintenant une fiche de 5-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel mais abandonnerait si Dana White répondait à ses exigences

« Et pour ceux d’entre vous qui ne savent pas – si vous avez déjà regardé un de ses combats et que vous voyez les regards, le gars qui se tient au milieu avec le nez de sorcier et la grosse verrue sur son visage, apparemment c’est son directeur.

« Ce type était comptable pour moi. Et laissez-moi vous dire ceci, il ne travaille plus pour moi et je pense que c’est un salaud. Mais si vous pensez que vous pouvez le faire mieux que nous, [that] nous faisons tout de travers et vous traitez les combattants mieux que nous, assommez-vous.

« Allez démarrer votre propre entreprise, c’est facile à faire. Mets le sorcier dessus. Le sorcier peut le faire démarrer pour vous.

« Ce sur quoi vous et le sorcier devriez vous concentrer, ce sont vos affaires. Vous faites du tank. Vous ne pouvez pas vendre des pay-per-views. Vous appelez Jorge Masvidal parce que c’est une superstar du pay-per-view. Nate Diaz, Conor McGregor, Mike Tyson, ces gars-là sont tous des superstars. Vous n’êtes pas.

White dit que Paul n’est pas un tirage PPV, contrairement à Tyson et plusieurs de ses combattants

« Vous ne pouvez pas vendre des pay-per-views. Alors tu fais tout ce que tu veux. Je suis prêt à rouler, mon pote. Je n’utilise pas de cocaïne. Utilisez-vous des stéroïdes ? Faisons ça, Jake.

Il n’a pas fallu trop de temps à Paul pour répondre. Le même jour, le boxeur 5-0 a de nouveau déclaré que White esquivait le sujet de la rémunération des combattants.

« Pour faire court, vous ne répondez à rien de ce que j’ai dit », a déclaré Paul sur Instagram. « J’ai accepté votre défi. J’ai dit que je combattrais le MMA. J’ai dit que je me retirerais de la boxe et tu as évité toutes ces conneries. … Cela montre que vous êtes dans un coin. Tu es un chien dans un coin essayant de se battre pour sauver toute sa compagnie et l’embarras que je t’ai fait subir.

« Tout le monde le voit et ce que vous ne pouvez pas accepter, aimer ou apprécier, c’est que j’essaie de changer le sport pour toujours et que vous êtes l’un des m********** les plus égoïstes et les plus capitalistes. ** que j’aie jamais vu et tout le monde a besoin de toi, Dana. Je suis la seule personne qui n’a pas besoin de toi et je m’en fous de toi mais tous ces gens, tous tes combattants, tous, ils ne peuvent pas dire de la merde parce que tu vas juste les mettre sur le banc.

« Vous avez rencontré votre créateur. Je ne vais pas m’arrêter. Bienvenue au spectacle, mesdames et messieurs.

Jake Paul a continuellement agacé Dana White

« L’essentiel, Dana, c’est que vous n’ajouterez pas de soins de santé à vos combattants parce que vous ne vous en souciez pas et que vous êtes trop gourmande pour payer votre combattant minimum plus que 12 000 $ pour avoir risqué leur vie », a-t-il poursuivi. « C’est ce que fait un concierge. Tu dois leur payer 50 000 $, Dana. Arrêtez d’éviter mes points », a déclaré Paul.

Le frère cadet de Paul a continué en insultant l’apparence de White, en utilisant les réseaux sociaux pour calibrer un tirage à la carte et en affirmant que White est pris en train de consommer de la cocaïne « une semaine sur deux ».

« Vous avez été pris avec de la cocaïne et des prostituées toutes les deux semaines », a déclaré Paul. « Et tu penses qu’avec tout l’argent que tu as, genre ‘milliardaire’ ou quelques conneries, tu obtiendrais du Botox f ****** parce que ton front ressemble à moi ** ********** GPS Google Map. Comme, toutes les lignes dedans et merde.

«Et vous dites que Masvidal est une superstar du pay-per-view. Passons à son dernier post Instagram, 5 000 likes ou 10 000 likes ou quelque chose. Tu te rends compte que ma mère Pam obtient plus de likes que tes superstars du pay-per-view ?

Le drame entre les deux looks est sur le point de gronder

« Je ne prends pas de stéroïdes et je le prends comme un compliment parce qu’il n’y a pas d’autre excuse pour éliminer tous vos champions que » Ce gamin fait des stéroïdes « », a déclaré Paul, ajoutant plus tard: « Si vous me testez aux stéroïdes, alors Je veux tester les stéroïdes pour chacun de vos combattants. Vous ne le ferez pas, n’est-ce pas ?

« Les hommes mentent, les femmes mentent, Dana White ment, les chiffres ne le font pas », a déclaré Paul. « Vous voulez parler de merde de mon manager, qui est le directeur financier de votre entreprise qui vous a aidé à la vendre à Endeavor pour quatre milliards de dollars ?

« Tu n’es qu’un fou jaloux et laid. Vous ne savez pas ce qu’est le vrai bonheur. Vous êtes la définition d’un milliardaire malheureux ****** qui pensait que l’argent allait améliorer leur vie. Je me sens mal pour toi. »