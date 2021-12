Jake Paul quitte Fiery Voice DM pour Tyson et Tommy Fury, « Vous êtes AF ****** B **** »

Lire du contenu vidéo

« Tyson, je veux juste que tu saches que tu es une putain de garce et ton frère aussi. C’est embarrassant et j’espère que vous pourrez éliminer cette vaginite très rapidement, putain de dosser . »

C’est le mémo vocal Jacques Paul envoyé directement à Tyson Fureur vivre sur le Émission de télévision « TMZ Sports » (tous les soirs sur FS1) quelques heures après l’annonce officielle du petit frère du Gypsy King Tommy était hors du combat du 18 décembre avec une blessure.

Nous avons cassé l’histoire … Les gens de Tommy disent que le boxeur 7-0 a un infection pulmonaire ET côte cassée, mais Jake ne l’achète pas.

« Je pense que la pression est arrivée sur ce gamin. Il n’a été mis là que contre des gens qui sont censés perdre, qui ont des records en perte. C’est effrayant de me combattre sur la plus grande scène possible », a déclaré Jake. Michael Babcock sur le spectacle.

« C’est un jeune enfant, il n’a pas vécu beaucoup de choses. Il a eu une cuillère en argent dans la bouche toute sa vie, donc je pense que la pression l’a pris et l’a fait craquer et qu’il a une vaginite, c’est ce qu’ils disent. »

Tommy a juré de haut en bas qu’il n’avait reculé que lorsque c’était la dernière option absolue … et a clairement indiqué qu’il voulait vraiment reprogrammer le combat à l’avenir.

Mais, l’enfant à problèmes nous dit que Tommy a peut-être raté son opportunité.

« Je ne sais pas si je veux lui donner plus. Je pourrais juste le laisser dans la poussière. C’était la plus grande opportunité de sa vie, donc ça pourrait être un peu cynique, mais je pense que ce serait plutôt amusant pour ne pas lui donner à nouveau la chance, et il devra se battre 20, 30 fois de plus s’il veut obtenir le même salaire. Alors, bonne chance ! »

Cela va sans dire – Paul est furieux que Tommy abandonne le combat, et il s’est tellement énervé en parlant avec Babcock pendant l’interview qu’il est allé directement sur Instagram et a dit à Tyson exactement ce qu’il ressentait.

Quant à Paul contre Woodley II, Jake dit Tyron est l’adversaire le plus coriace… mais il veut prouver sans aucun doute qu’il obtiendra la victoire une deuxième fois.