Jake Paul rejette un match contre Julio César Chávez Jr. : « Je n’aime pas me battre avec des perdants »

MIAMI GARDENS, FL – 06 JUIN: Jake Paul assiste au combat Floyd Mayweather contre Logan Paul au Hardrock Stadium le 6 juin 2021 à Miami Gardens, en Floride. (Photo de Johnny Louis / .)

Le célèbre et controversé YouTuber a assuré dans une note au LA Times que de nombreux combattants veulent l’affronter parmi eux est le fils de la légende, Julio César Chávez Jr., qui a souligné il y a quelques mois qu’il affronterait Jake sur “n’importe quel jour de la semaine.” .

Cependant, le boxeur débutant a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à se mesurer sur le ring contre lui, car il a assuré qu’il ne serait pas un bon rival car il est toujours vaincu. “Je n’aime pas me battre avec des perdants… il perd tout le temps.”, a-t-il condamné.

Chávez Jr. a perdu la dernière décision partagée contre l’ancien champion de MMA Anderson Silva : «Il a perdu contre Anderson Silva, étant donné que je suis un meilleur combattant que lui. S’il veut se faire éliminer lors d’une séance de sparring, alors nous arrangerons quelque chose. »a affirmé l’influenceuse blonde.

Paul a assuré qu’il grandissait rapidement dans le sport et deviendrait bientôt champion du monde : «Je pense que très bientôt, je vais aussi vite que possible dans le sport. J’ai une liste qui m’a parlé, j’ai donc une liste dans laquelle je pointe un par un et bientôt vous me verrez combattre de vrais boxeurs et ouvrir la voie pour devenir champion du monde”.

Enfin, Paul a reconnu que le combat qu’il est sur le point d’affronter contre Tyron Woodley est probablement le plus difficile qu’il ait eu dans sa carrière.

« Il sera mon adversaire le plus coriace à ce jour. Il est un quintuple champion de l’UFC à élimination directe, considéré comme l’un des meilleurs welters de tous les temps. J’ai un adversaire très sérieux avec la capacité de mettre KO, donc d’ici le 29 août je dois aller bien, être précis et être prêt à partir en guerre “, Colline.

