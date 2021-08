Jake Paul répond à Conor McGregor et Nate Diaz alors qu’il célèbre sa victoire sur Tyron Woodley, qui accepte de parier sur le tatouage pour une revanche

in

Jake Paul était toujours en mode combat lorsqu’il a abordé la réaction de Conor McGregor et Nate Diaz à sa victoire sur Tyron Woodley.

L’Irlandais n’avait qu’un mot pour décrire l’événement dans l’Ohio dimanche soir, en tweetant “Salivating”, ce qui a été largement interprété comme une moquerie.

Paul a battu Woodley par décision partagée dans la carte lucrative en Ohio

Le « enfant à problèmes » a été renversé par une grosse main droite au quatrième tour et est tombé dans les cordes

C’était la quatrième victoire professionnelle de Paul de sa carrière de boxeur, même si c’était peut-être le plus gros scalp étant donné que Woodley est un ancien champion des poids welters de l’UFC et devait battre le YouTuber devenu boxeur.

« Nous sommes sur la voie de [much] de plus gros combats », a déclaré Paul lorsqu’on lui a posé des questions sur le tweet de McGregor lors de sa conférence de presse d’après-combat. «Je ‘salive’ aussi, parce que je commence juste à m’échauffer.

“Conor McGregor a beaucoup plus à se concentrer que moi en ce moment. J’ai cinq victoires d’affilée, il a une fiche de 1-3 au cours des quatre dernières années », a-t-il déclaré en référence à ses deux défaites précédentes contre Dustin Poirier.

McGregor a tweeté cela lors de la victoire de Paul sur Woodley

Paul n’a montré aucune pitié auparavant en réagissant aux défaites de McGregor à l’UFC

Paul avait déjà tenté diverses cascades pour inciter McGregor à le combattre avant ces combats de Poirier, mais a choisi de donner quelques conseils à l’ancien double champion de l’UFC cette fois.

«Le gars doit se débarrasser de sa petite vodka, ou quelle que soit la putain de sa marque, et se dégriser et commencer à retourner au gymnase, puis nous pourrons nous battre.

«Mais pour être honnête, il ne frappe pas plus fort que Woodley. Il ne pèse pas autant que Woodley, il est plus petit que Woodley. Je l’ai dit avant le combat, je pense que Woodley est un combat plus dur que lui. Surtout la façon dont il va.

« Conor est en train de s’effondrer. Je monte. Woodley est entré en jeu. On verra.”

Diaz était plus pertinent dans sa vision du combat

Le poids welter de l’UFC, Nate Diaz, était un peu plus pertinent que McGregor, tweetant: “Ces gars-là sont tous les deux nuls.”

Paul n’avait pas peur de mordre ici non plus.

“Un autre perdant qui parle”, a-t-il ajouté.

“Bien sûr qu’il veut un salaire. Je suis l’un des combattants de l’argent maintenant dans la boxe. Le gars a un menton, mais il ne donne pas de coups de poing. Ce combat est là, pas de problème.

Paul a dit qu’il donnerait une revanche à Woodley – une seule condition

Fury veut combattre Paul et battre Anthony Taylor mais n’a pas pu le terminer dans une performance qui n’a pas impressionné Paul

« Merci pour l’attention, merci de m’avoir regardé. Je l’apprécie, fanboy.

Woodley a reçu un salaire record pour son travail de nuit parce que Paul a en fait accepté moins d’argent alors qu’il s’agissait de l’événement principal.

“C’est prendre de l’argent de ma poche pour donner à tous les boxeurs sur la carte le plus gros salaire de leur vie”, a-t-il déclaré.

Paul a plaidé en faveur d’une augmentation des salaires dans les sports de combat et a particulièrement visé le président de l’UFC, Dana White, pour savoir combien les meilleures stars du MMA sont payées.

Il est donc logique que Woodley ait demandé une revanche.

“J’ai l’impression d’avoir gagné le combat”, a-t-il déclaré par la suite. F *** le combat de Tommy Fury, moi et Jake devons revenir en arrière. Je veux une revanche.

Et Paul n’avait qu’une seule condition pour que cela se produise – Woodley doit se faire tatouer « J’aime Jake Paul ». Maintenant nous attendons…