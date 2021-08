Jake Paul répond à la réaction de Conor McGregor de se battre avec Woodley

Jake Paul en route pour son match avec Tyron Woodley

Après avoir battu Tyron Woodley par décision partagée lors d’un match de boxe hier soir, Jake Paul parle d’affronter Conor McGregor. Après l’événement (via MMAjunkie.com), le célèbre youtuber a déclaré que “The Chosen One” était un combat plus difficile que s’il affrontait “The Notorious”.

Jake Paul parle de combattre Conor McGregor

Jake Paul contre Tyron Woodley

«Nous sommes sur la voie de combats beaucoup plus importants, je salive aussi (en référence au commentaire de l’Irlandais) parce que je m’échauffe. Conor McGregor a beaucoup plus à se concentrer que moi en ce moment. Je suis sur cinq victoires d’affilée, il a une fiche de 1-3 au cours des quatre dernières années. Donc le gars doit laisser tomber sa vodka ou quelle que soit sa marque, devenir sobre et retourner à la gym, et puis nous pouvons nous battre.

Avis

«Pour être honnête, il ne frappe en aucun cas plus fort que Woodley. Il ne pèse pas autant que Woodley. Il est plus petit que Woodley. Je l’ai dit avant le combat Je pense que Woodley est un combat plus difficile que luisurtout la façon dont il le fait. Conor descend, je monte. Woodley est entré en jeu, nous verrons », a déclaré Paul à propos de McGregor.



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité