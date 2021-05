Jake Paul répond à l’appel de la famille Fury de manière brutale alors qu’il révèle les messages Instagram qu’il a reçus de la petite amie de Tommy Fury, Molly-Mae Hague

Jake Paul a répondu à l’appel de la famille Fury de la seule manière qu’il sait – avec une brutalité totale!

Le YouTuber, qui se construit une carrière de boxe intrigante et très lucrative, a échangé une guerre de mots avec Tommy Fury, frère du champion des poids lourds WBC Tyson.

Tommy (à droite) n’a pas caché son désir de combattre Paul

Certains membres du clan Fury, y compris Tommy et Tyson, ainsi que la légende de la NBA Shaquille O’Neal ont récemment appelé Paul de Miami dans une vidéo quelque peu bizarre.

Paul a publié sa réponse sur son histoire Instagram, et tout comme dans ses trois combats de boxe professionnelle, il n’a pas donné de coups de poing.

L’Américain a qualifié la famille Fury de “ désespérée ” avant d’attaquer le calibre des adversaires que Tommy a combattus lors de ses cinq combats professionnels, affirmant qu’il se bat à un niveau beaucoup plus élevé que le frère du Gypsy King.

«Le désespoir s’infiltre dans les pores de la famille Fury. C’est assez embarrassant », a déclaré Paul. «Le champion du monde des poids lourds parle sur Instagram de Jake Paul qui me supplie de combattre son frère!

Instagram @jakepaul

Paul est allé en ville sur Tommy et sa famille

«Écoutez Tommy, concentrez-vous sur votre combat dans quelques semaines que personne ne connaît d’ailleurs, ce clip sera la plus grande promotion de tout votre combat f ******.

«Vous choisissez littéralement quelqu’un pour vous battre en trois semaines qui ne s’est même pas entraîné. Vous n’avez même pas d’adversaire qui a traversé un vrai camp.

«Combattez quelqu’un de réel, faites un vrai pay-per-view et peut-être pourrons-nous discuter. Le dernier gars que vous avez combattu était 0-9. Les personnes que vous avez combattues au total ont un bilan combiné de 15 victoires et 250 défaites…

«Vous venez me chercher à Miami pour« essayer de venir me trouver ». Tu sais bien que je ne suis pas à Miami, je suis à Porto Rico. Si vous voulez arriver ici, je serai ravi de vous battre.

Paul avait un atout à jouer après la tirade initiale

«Jusque-là, laissez Shaq en dehors de cela. J’ai déjà assommé un joueur de la NBA, alors laissez Shaq en dehors de cela. Vous êtes désespérés. Tommy, tu te bats pour 100 000 $, tu as des échelles à grimper pour atteindre mon niveau malheureusement mon ami. Je ne parle plus de ça, calme-toi. F *** vous les gars!

Paul avait encore une chose à dire, et c’était sans aucun doute le grand dard.

Il était auparavant catégorique sur le fait que la petite amie de Tommy, Molly-Mae, lui avait déjà envoyé un message sur Instagram, laissant entendre qu’elle s’intéressait à Paul de manière romantique.

Paul a ajouté: “Et une dernière chose Tommy, vous devriez être plus inquiet que votre fille glisse dans un groupe de DM de mecs que vous ne devriez vous battre avec moi.”

Instagram @jakepaul

Paul a révélé que Molly-Mae avait en fait glissé dans ses DM

La partie suivante de l’histoire Instagram de Paul était une capture d’écran du message que Molly a envoyé en octobre 2018, huit mois avant de rencontrer Tommy dans l’émission de télé-réalité Love Island.

On y lisait: «Peut-être arrivera-t-il en Amérique plus tard cette année et j’ai toujours été fan de vos vidéos. Peut-être pouvez-vous me faire visiter?! »

Cela devient vraiment personnel…