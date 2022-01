Jake Paul répond au défi de Dana White et sa réponse n’est pas négligée sur les réseaux sociaux

Jake Paul en route pour son match avec Tyron Woodley

Jake Paul a rompu le silence après le défi qui Dana Blanc l’a incité à passer des tests antidopage.

En début de semaine, blanc a lancé un défi à Paul où il a répondu aux accusations où l’influenceur a indiqué que le président de UFC il cache une supposée dépendance à la cocaïne.

J’ai un défi pour Jake Paul. Ce type n’arrête pas de dire que je suis accro à la coke. Il peut me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années si je peux le tester au hasard pour les stéroïdes pour les deux prochaines.

Paul est resté silencieux après la réponse de Dana Blanc, mais le premier jour de 2022, a décidé de rompre et ses demandes n’ont pas été ignorées sur les réseaux sociaux.

La contre-offre de Paul il comprend des tests de dopage, mais fait partie d’une vaste série de pétitions. Jacques Il a abordé divers termes tabous dans l’organisation, tels que l’amélioration des salaires et des revendications des combattants. Si cela se produit, il prendra sa retraite de la boxe et se battra dans UFC.

En outre, Paul indiqué qu’il entrerait dans la liste des talents à examiner à partir de UTILISÉ dans votre préparation à affronter Jorge Masvidal, avec qui un message a été envoyé sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Ce sont les demandes de Jacques Paul, qui a également fixé un délai de cinq jours au président de UFC décider de les accepter ou non.

«Bonne année Dana White, voici un vrai défi pour toi. Je vais immédiatement me retirer de la boxe et combattre Jorge Masvidal à l’UFC si vous procédez comme suit :

– Augmenter le salaire minimum pour les combattants à 50 000 $ (actuellement fixé à 12 000 $)

– Garantir 50% aux combattants des revenus annuels de l’UFC. (1 000 milliards de dollars de bénéfices en 2021)

– Fournir un service médical à long terme pour tous les combattants. (Vous avez déjà dit que les lésions cérébrales faisaient partie de … Imaginez si la NFL disait cela) De nombreux combattants de l’UFC prétendent souffrir de lésions cérébrales.

Vous avez 5 jours pour accepter et mettre en œuvre cela jusqu’au 31 mars 2021. Une fois cela mis en œuvre, je me suis immédiatement retiré de la boxe, je suis entré à l’USADA et j’ai signé un contrat pour un combat contre la mâchoire faible de Jorge Masvidal.

À tous les combattants de l’UFC : il est temps de prendre position et de créer de la valeur pour vous et vos coéquipiers. Ils méritent des salaires plus élevés, ils méritent une santé à long terme et surtout la liberté. S’entraider. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis votre avocat, qui veut égoïstement éliminer certains d’entre vous pour faire une grande banque.

Paul, vient de l’élimination de l’ancien champion poids welter Tyron Woodley dans le match revanche entre les deux en décembre dernier. L’influenceur est invaincu sur ses cinq combats, avec deux victoires contre Woodley et un front l’ancien champion de Un championnat Oui Le Bellator MMA Ben Askren.

