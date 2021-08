Jake Paul répond aux tweets de Conor McGregor et Nate Diaz

Jake Paul a remporté sa quatrième victoire en tant que boxeur professionnel en battant Tyron Woodley par décision partagée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une performance brillante, le boxeur youtubeur reste invaincu et continue d’attirer l’attention des combattants de MMA.

Deux des stars les plus notables de l’UFC, Conor McGregor et Nate Diaz, se sont exprimés sur Twitter autour du combat entre Paul et Woodley.

Saliver – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 août 2021

“Saliver.”

Jake Paul a déclaré qu’en ce moment le combat contre l’Irlandais serait un peu moins intéressant qu’avant. Le youtuber a souligné qu’ils vivent des moments différents car il a une séquence de victoires et Conor n’a remporté qu’un match en quatre ans.

«Je salive aussi, parce que je ne fais que m’échauffer. Conor McGregor a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer en plus de moi. J’ai cinq victoires d’affilée. Il a une fiche de 1-3 au cours des quatre dernières années. Alors le gars doit poser sa petite vodka ou n’importe quelle merde qui est sa marque. Sois sobre et commence à retourner à la foutue salle de gym et ensuite on pourra se battre. »

Paul ferait également quelques comparaisons entre Woodley et McGregor avant de répondre au commentaire de Diaz. Jake était ravi que les deux combattants lui prêtent attention et prétend être devenu l’une des plus grandes stars des sports de combat d’aujourd’hui.

Ces gars sont tous les deux nuls – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 30 août 2021

“Ces deux gars sont nuls.” « Vous savez, un autre perdant. En parlant, bien sûr, vous voulez un salaire. Je suis l’un des combattants qui gagnent de l’argent en ce moment en boxe. Le gars a un menton, mais il ne frappe pas. Donc, ce combat est là. Sans problème. Merci de votre attention. Merci d’avoir regardé, j’apprécie, fanboy. “

Sur notre chaîne YouTube, nous vous laissons le reste des déclarations de Jake Paul.