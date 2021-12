Jake Paul résout sa rivalité avec Woodley avec un KO brutal

Les plus puristes de la boxe critiquent Jake Paul. L’incursion du YouTuber a des choses négatives, parmi lesquelles le mauvais show qu’elle offre dans certains combats comme ce samedi, et elles ont raison, mais aussi d’autres positives. Il a permis à de grands noms comme Amanda Serrano (battre Miriam Gutiérrez dans le coestlear) charge comme leur héritage le mérite et rend la boxe ouverte à des cibles qui pourraient autrement ne pas atteindre. Il a donné un élan important à la boxe en général et aux femmes en particulier. À Tampa, il a organisé une autre grande fête. Il y avait une énorme entrée et la foule du ring ne s’est pas assise pendant tout le combat. Il vend et peu importe à quel point il est mauvais, c’est une star. Peu de gens peuvent générer, économiquement parlant, ce qu’il génère.

Sportivement, c’est une autre affaire. Paul avait accepté d’affronter son premier vrai boxeur, mais Tommy Fury a perdu deux semaines et Tyron Woodley a repris le gant. En août, il avait offert un combat rude et serré dans lequel le YouTuber avait remporté les points. L’un voulait se venger parce qu’il se sentait volé et l’autre pour dire qu’il a mis KO tous ses rivaux. Ils l’ont fait, mais le script était absolument le même qu’il y a quelques mois. Woodley ne voulait pas de moyenne distance, alors il cherchait à verrouiller le combat. Plus de spectacle que de combat.

Tout a changé au sixième tour, alors que tout semblait vouloir se terminer comme en août. Les deux boxeurs se tenaient au centre du ring. Woodley a abaissé sa gauche après avoir été plaqué et Paul a sorti un crochet droit rapide et puissant. L’ancien champion de l’UFC a eu le temps de le voir, il a essayé de le tirer… mais il n’a rien pu faire. Le coup était juste à la base de l’oreille et quand Tyron est tombé au sol, il était déjà KO. Il est tombé au sol (face vers le bas) et a mis quelques secondes à réagir. L’une des réalisations les plus choquantes de l’année, haut la main. A la fin, le YouTuber a reconnu l’héritage de son adversaire : « C’est une légende et un guerrier. Pas comme Tommy Fury, qui est un… », a-t-il conclu. Le show avec lui est continu et il fallait bien le conclure.

C’est comme ça qu’on vit dans AS la soirée de Jake Paul vs Tyron Woodley 2