Jake Paul reste invaincu ; Gagnez sur Tyron Woodley

Dans une attraction spéciale cruiserweight, Jake Paul (4-0, 3 KOs) a parcouru la distance pour le premier, avec une décision partagée en huit rounds contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley (0-1), qui faisait ses débuts en boxe professionnelle. .

Les scores étaient 77-75 pour Paul, 77-75 pour Woodley et 78-74 pour Paul.

Woodley est sorti avec un excellent swing et était entré et sorti rapidement. Paul piquait et tournait autour du ring. Paul a lancé une combinaison et a repoussé Woodley avec le jab.

Paul a continué à utiliser la distance, frappant et frappant à distance dans la seconde. Woodley ne lançait pas beaucoup et semblait un peu réticent à entrer. Quelques coups des deux en début de troisième. Ils se connectaient tous les deux alors que Woodley devenait plus actif avec ses tirs. Paul a continué à bien frapper et l’a utilisé pour mettre en place un uppercut. Woodley a frappé une main droite en fin de manche.

Woodley a lancé un peu plus dans le quatrième et a essayé de malmener Paul. Woodley a atterri une bonne main gauche et a chancelé Paul avec une grosse main droite alors qu’il volait en arrière et tenait les cordes pour éviter de tomber. Paul a décroché une bonne main droite lorsque Woodley est entré, mais Woodley était devant et cherchait de gros coups dans ce qui semblait être un Paul épuisant.

Woodley a pris les devants au cinquième et a réussi un uppercut solide. Paul frappait et essayait d’obtenir un combo rapide. Woodley s’avançait et a été attrapé avec une gauche. Woodley ne poussait pas fort pour entrer, mais contrôlait les choses, bien que Woodley ait été attrapé avec deux compteurs.

Paul plus actif avec ses coups de poing au sixième. Il sembla reprendre son souffle et relâcha ses mains. Au septième, Paul frappait, mais Woodley était plus actif et poussait vers l’avant. Les deux ont pu se connecter avec de bons coups lors d’un échange. Paul a eu raison à la dernière minute, ce qui aurait pu être suffisant pour voler la ronde.

Au huitième et dernier tour, Woodley s’est avancé et a cherché le KO. Paul piquait et tournait autour du ring. Woodley a décroché une bonne main droite pour forcer Paul à s’accrocher. Woodley a décroché un autre coup avec Paul glissant vers la ligne d’arrivée.