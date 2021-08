Jake Paul rêve de laisser un héritage dans la boxe et d’être un champion dans un combat contre ‘Canelo’ lvarez

YouTuber et boxeur débutant Jake Paul a accordé une interview à talkSPORT et a déclaré: « Je veux laisser un héritage éternel. Je sais que je peux devenir l’un des meilleurs au monde dans ce sport. La boxe est le moyen idéal pour prouver que ceux qui me détestent ont tort.”

Le controversé blond de 24 ans a affirmé qu’il prévoyait de continuer à élever le niveau de ses rivaux, jusqu’à ce qu’il affronte le meilleur du sport. En ce sens, il a affirmé que son combat de rêve serait contre Saúl ‘Canelo’ lvarez. “Tout est possible, mon objectif est de devenir champion du monde pour rire et montrer que je l’ai fait”, il a dit et a ajouté: “Le combat final serait contre Canelo”.

Paul a profité de la note et a visé d’autres combattants qui ont affronté lvarez, tels que Billy Joe Saunders et Avni Yildirim qu’il a critiqué pour ne pas avoir profité du combat contre le Mexicain. “Billy Joe Saunders s’est embarrassé”fit remarquer Paul. “Si je rencontrais un de ces gars (Saunders ou Yildrim) dans la rue, ce ne serait pas joli”, Tenu.

«Je respecte ce sport, j’aime ce sport, je suis un étudiant de ce sport, qui mérite un certain crédit. J’ai montré une nouvelle façon de jouer à ce jeu : apporter plus d’excitation et des combattants plus jeunes à la boxe. Plus de garçons deviendront des boxeurs inspirés par ce mouvement »a expliqué le Youtuber

Et fermé : “Je veux rendre la boxe plus grande que le MMA à nouveau.”

Ce 29 août, Jake Paul affronte Tyron Woodley dans un combat organisé par Showtime Sports qui se déroulera à pleine capacité au Rocket Morage FieldHouse de Cleveland, Ohio.

Dans sa jeune carrière de boxeur, Paul est passé à 3-0 en tant que professionnel en éliminant Askren au premier tour. Il avait auparavant ajouté des finitions contre l’ancien défenseur des Knicks de New York Nate Robinson et le youtuber AnEsonGib.

