Jake Paul révèle combien de fois Floyd Mayweather l’a frappé pendant la bagarre et dit à son frère Logan “le gars ne frappe pas fort”

Jake Paul a révélé que Floyd Mayweather l’avait attrapé deux fois dans la tristement célèbre bagarre où il s’était mis sous la peau du légendaire boxeur.

Jake a volé la casquette de Mayweather et a crié fièrement « j’ai votre chapeau », déclenchant une bagarre qui a rendu le combattant 50-0 furieux.

Jake Paul et Mayweather se sont affrontés au Hard Rock Stadium

Mayweather était furieux lors de la bagarre impliquant Jake Paul

La légende devrait affronter le frère de Jake, Logan Paul, lors d’un combat d’exhibition le 6 juin à Miami, et l’incident s’est produit peu de temps après la première confrontation entre les deux.

Le jeune frère Paul, qui a une fiche de 3-0 en tant que boxeur professionnel après avoir assommé Ben Askren lors de son dernier combat, a été laissé avec un œil au beurre noir après la bagarre.

En parlant de cela dans une interview avec Showtime Sports, Logan Paul a déclaré: “Je pense que c’était deux d’affilée. Je pense que c’était une main droite droite. Il a un œil au beurre noir. Je pense que c’est cool quand même.

« Combien de personnes peuvent montrer du doigt un œil au beurre noir et dire ‘Floyd Mayweather m’a frappé au visage ?’ »

Floyd et Logan se rencontreront le 6 juin

Son frère, Jake, a clarifié ce qui s’était passé et a dit: «C’était un uppercut. Vous l’entendez claquer. Ses gardes du corps me retenaient et mon visage était comme ça et il est juste comme ‘c’est quoi ce bordel ?’ Et me frappe avec un uppercut.

“Il panique et dit qu’il veut me tuer et c’est assez hilarant.”

Il a ajouté: “Je m’ai dit ça frère, le gars ne frappe pas fort.”

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que l’étrange concours d’exposition entre la légende de la boxe 50-0 et le YouTuber 0-1 sera diffusé sur Sky Sports Box Office PPV au Royaume-Uni, au prix de 16,95 £.