Jake Paul révèle sa liste de souhaits… Et il y a Dana White !

Jacques Paul

Revoyons les adversaires que Jake Paul a eu (et a battu) jusqu’à présent:

AnEsonGib – TKO au premier tour Nate Robinson – KO au deuxième tour Ben Askren – TKO au premier tour Tyron Woodley – décision partagée Tyron Woodley – KO au sixième tour

Et maintenant passons en revue qui veux-tu affronter ensuite:

Ma liste de choses à faire en boxe : 1) Canelo Allvarez

2) Floyd Mayweather

3) Mike Tyson

4) Tyson Furry

5) Dana Blanche – Jake Paul (@jakepaul) 23 décembre 2021

Curieusement, aucun d’entre eux ne semble possible pour le moment. En fait, selon les paris, le favori pour affronter « The Problem Child » est Anderson Silva. Et c’est un combat qui aurait beaucoup plus de sens., bien que Jake Paul continuerait sans affronter un vrai boxeur, malgré le fait que « The Spider » se porte très bien.

On parle aussi à nouveau de Tommy Fury. Et cela semble également très probable. Il est certainement clair que Jake Paul ne joue que parce qu’il ne combattra aucun de ceux mentionnés, du moins pas dans un avenir proche. Ces combats n’ont pas de sens, bien que « Problematic Boy » les veuille car ils seraient énormes.

