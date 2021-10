Jake Paul rôtit sauvagement Gigi Hadid sur le drame de Zayn Malik

Jacques Paulprouver que la vengeance est vraiment un plat qui se mange froid… car après presque 2 ans, il répond enfin à Gigi Hadid, applaudissant brutalement le drame entourant Zayn Malik et sa famille.

« Votre ‘ResPeCtFuL KiNg’ a frappé votre mère au visage », a tweeté Paul vendredi.

Expliquons-nous.

Le bœuf de Jake avec le modèle a commencé lors du combat Wilder contre Fury II en 2020, quand le YouTuber a affirmé le chanteur lui a dit de « f *** off » sans raison, disant qu’il avait presque dû « applaudir » Malik.

Gigi a défendu son homme à l’époque en écrivant: « Lol parce qu’il s’en fiche de vous et de votre équipe embarrassante de groupies YouTube ..? Seul à la maison avec ses meilleurs amis comme un roi respectueux parce qu’il m’a, ma chérie. Pas dérangé par ton cul laid sans importance. Va au lit »

Alors que la querelle semblait terminée depuis longtemps, Paul a ravivé le bœuf après que Zayn se soit récemment battu avec la mère de Gigi, Yolande Hadid … qui prétendait que le père de sa petite-fille l’avait poussée dans une commode.

Nous avons cassé l’histoire … Malik n’a plaidé aucun concours à 4 chefs d’accusation, il a harcelé criminellement Yolanda et un agent de sécurité. Il doit suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique… et il a également reçu 360 jours de probation.

Zayn nie avoir été physique avec Yolande.

Jake a visiblement vu la situation comme une opportunité parfaite de foutre Malik et Hadid à la traîne… en utilisant ses propres mots contre elle.

Logan Paul même pesé, faisant le clown à son frère avec un simple Tweet.

« oui mais tu es toujours moche »