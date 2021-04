Jake Paul salue la victoire de Ben Askren comme “ le moment le plus fou de ma vie ”: “ Je vous ai dit que j’étais un vrai combattant ”

J

ake Paul a décrit sa victoire catégorique sur Ben Askren comme le «moment le plus fou de sa vie» en dédiant la victoire à son défunt ami et agent de sécurité.

Ce dernier triomphe signifie que Paul reste invaincu en tant que boxeur professionnel, améliorant son record à 3-0 après des victoires précédentes sur son compatriote YouTuber AnEsonGib et l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson.

Le joueur de 24 ans a été submergé par l’émotion après le combat et a rendu hommage à son ami et ancien partenaire de sécurité, “ The Shadow ”, Shamir Bolivar, décédé récemment.

“J’ai été au camp d’entraînement tous les jours, je méritais ça merde”, a déclaré Paul dans son entretien d’après-combat sur Triller.

«C’est le moment le plus fou de ma vie. Je vous ai dit à tous que j’allais le faire au premier tour, je vous ai dit que j’étais un vrai combattant.

«Je ne sais pas combien de fois je dois me prouver que c’est pour de vrai.

«C’est pour Shadow, mon garde de sécurité qui est décédé il y a 10 jours. Il m’a dit que je l’assommerais au premier tour, il a dit qu’il avait une vision dans un rêve.

«Cela a été les 10 jours les plus difficiles de ma vie, j’ai dû tenir le coup pour continuer ce combat.

«Je suis juste honoré d’être ici. Il y a quelques années à peine, mes professeurs se moquaient de moi en classe, me disant que je ne pouvais rien faire, me disant que je n’étais pas intelligent.

«Mes camarades de classe se moquaient de moi, j’avais l’habitude de faire du paysage. Je viens de faire un rêve et je l’ai poursuivi et j’ai travaillé dur.

«Penser que je suis ici à côté de ces légendes, c’est incroyable.»