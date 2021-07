Jake Paul se moque de Conor McGregor après une horrible blessure à la cheville lors du combat contre Dustin Poirier alors qu’il quitte la T-Mobile Arena sur une civière

in

Jake Paul a offert à Conor McGregor seulement 23 $ pour le combattre alors que « The Notorious » a été transporté hors de la T-Mobile Arena de Las Vegas après avoir subi une fracture présumée de la cheville.

L’Irlandais est entré dans le combat de trilogie avec Poirier ayant été éliminé sur Fight Island en janvier, avec le mauvais sang évident à partir du moment où les deux hommes ont été enfermés dans l’Octogone.

Conor McGregor a subi une fracture potentielle à la jambe contre Dustin Poirier

McGregor a poursuivi « The Diamond » avec des coups de pied vicieux dans les jambes, puis s’est retrouvé coincé au fond et a subi des dégâts substantiels.

Lorsque l’action a repris sur les pieds, McGregor a cédé à l’agonie alors que sa jambe cédait sous lui et le combat a été appelé après un seul round.

Bien que la fin ait été quelque peu satisfaisante, Poirier était dans l’ascendant et semblait être proche d’une deuxième arrivée contre son rival acharné.

Alors qu’un quatrième combat entre les deux hommes pourrait bien être sur les cartes, le boxeur YouTube Jake Paul semble plus désireux que même de combattre la superstar irlandaise et l’a encore une fois aiguillonné publiquement.

Jake Paul s’est tourné vers Twitter pour se moquer de Notorious déchu

Ma nouvelle offre pour Conor Mcgregor est de 23 dollars – Paul Paul (@jakepaul) 11 juillet 2021

Bien que McGregor n’ait jamais laissé entendre qu’il serait prêt à combattre le boxeur 3-0, Paul a poursuivi ses agressions verbales incessantes envers l’ancien champion du monde des deux poids.

Il est arrivé à Sin City portant un collier de 100 000 $ mettant en vedette McGregor éliminé lors du deuxième combat de Poirier à l’UFC 257.

Alors que l’Américain a choisi d’aiguillonner son compatriote déchu, Manny Pacquiao était beaucoup plus gracieux et a félicité Poirier pour sa victoire et a offert sa sympathie à McGregor.

Il reste à voir ce que l’avenir réserve à l’Irlandais, mais le stock de Poirier continue d’augmenter et son pouvoir de star ne fait que croître après avoir détrôné la plus grande star du sport pour la deuxième fois consécutive.