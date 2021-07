Jake Paul se moque de Conor McGregor et offre à Dustin Poirier une chaîne de 100 000 $ après la défaite d’un Irlandais à l’UFC 264

in

Jake Paul n’a pas pu résister à se moquer de Conor McGregor après sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel faisait partie de la foule de 20 000 personnes à la T-Mobile Arena de Las Vegas samedi.

.

Paul a porté le collier à l’événement UFC 264 à Vegas

Il a vu le combat se terminer prématurément par l’arrêt du médecin après que McGregor se soit cassé la jambe vers la fin du premier tour.

Paul a régulièrement appelé la superstar du MMA McGregor et a même eu une chaîne de diamants de 100 000 $ faite de la dernière défaite par élimination directe de l’Irlandais contre Poirier, qu’il portait à l’UFC 264.

Paul, 24 ans, a posté une vidéo au lendemain de la dernière défaite de McGregor contre Poirier dans leur combat de trilogie dans lequel il a caressé le collier et a déclaré: “Bonne nuit, mon pote”.

Il a également déclaré qu’il faisait une nouvelle offre à McGregor de 23 $ pour le combattre, après avoir prétendu lui avoir déjà offert 50 millions de dollars pour un match de boxe.

Paul a également offert au vainqueur de McGregor, Poirier, sa chaîne de 100 000 $.

Ma nouvelle offre pour Conor Mcgregor est de 23 dollars – Paul Paul (@jakepaul) 11 juillet 2021

Floyd Mayweather s’est également réjoui de la défaite de McGregor.

La légende de la boxe – qui a récemment combattu le jeune frère de Jake Paul, Logan, dans un combat d’exhibition – a révélé qu’il avait gagné 85 000 $ en pariant sur Poirier pour gagner.

Manny Pacquiao était beaucoup plus gracieux et a félicité Poirier pour sa victoire et a offert sa sympathie à McGregor.

Il reste à voir ce que l’avenir réserve à l’Irlandais, mais le stock de Poirier continue d’augmenter et son pouvoir de star ne fait que croître après avoir détrôné la plus grande star du sport pour la deuxième fois consécutive.