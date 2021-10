« Jake Paul se moque de tout le monde »

Jorge Masvidal à l’UFC

Jorge Masvidal était l’un des adversaires possibles mentionnés pour le prochain combat de Jake Paul, qui combattra Tommy Fury une semaine avant Noël à Miami si tout se passe bien. Le boxeur et youtubeur controversé met les anciens combattants de l’UFC de côté pour affronter un vrai combattant. Peut-être que « Gamebred » est le prochain. Bien qu’il ait aussi un rival : le 11 décembre, il affrontera Leon Edwards à l’UFC 269.

Ils sont tous les deux occupés mais Jorge Masvidal a récemment parlé de Jake Paule sur The MMA Hour.

«L’UFC s’en fout de son visage. Donc le problème, c’est que j’ai signé avec l’UFC, donc je dois faire ce qu’ils disent, et ils me paient des chèques plus gros. Ce type parle beaucoup de « Je vais vous faire un chèque de 50 millions de dollars », mais regardez le pay-per-view qu’il vend. Il n’écrit de chèques de 50 millions de dollars à personne. Vous n’avez pas cet argent. Il se moque de tout le monde en disant ça.