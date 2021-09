Jake Paul se moque de Tyron Woodley dans une nouvelle vidéo YouTube après que l’ancien champion de l’UFC se soit radouci et se soit fait tatouer pour assurer une revanche lucrative

Insomniaques Spider-Man 2 de Marvel sera “un peu plus beau” que les jeux Spider-Man et Miles Morales du studio. C’est selon le vice-président créatif de Marvel Entertainment, Bill Rosemann, s’exprimant dans un épisode du podcast This Week in Marvel. Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies En […] More