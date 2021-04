Jake Paul se présente à l’UFC 261 et Daniel Cormier menace de le “ frapper ” alors que toute la foule chante “ f *** Jake Paul ”

Jake Paul n’a pas été bien accueilli par la communauté MMA après avoir éliminé Ben Askren lors d’un match de boxe la semaine dernière.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel s’est présenté à l’UFC 261 malgré tout le mauvais sang qu’il a avec le président de l’UFC Dana White.

Jake Paul est venu chercher son argent auprès de Dana White

White a dit qu’il déposerait 1 million de dollars pour qu’Askren vaincre Paul, mais bien sûr, il aurait tort. White dit qu’il n’a fini par faire aucun pari, mais Paul et Snoop Dogg ont tous deux demandé qu’il les paie quand même.

La foule à guichets fermés au Vystar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride, a fait savoir à Paul exactement ce qu’ils pensaient de lui alors qu’il se dirigeait vers son siège à la fin des préliminaires.

Le chant de l’arène a inondé les commentaires de l’UFC et Joe Rogan l’a reconnu.

«J’ai découvert ce qu’était le chant, c’était« F Jake Paul ». C’est ce qu’ils criaient tous », a déclaré Rogan.

L’ancien double champion Daniel Cormier est intervenu rapidement: «Je jure devant Dieu que je viens de voir Jake Paul, je l’ai pointé du doigt et j’ai dit” ne joue pas avec moi “, parce que je vais le frapper au visage. Il est juste là. Je ne joue pas à ces jeux, Joe.

Paul a eu l’audace de défier Cormier et de l’appeler «gros garçon» après avoir battu Askren le week-end dernier.

Cormier a déclaré qu’il ne combattrait pas Paul parce qu’il ne s’y abaisserait pas, mais il soutient qu’il le “ tuerait ” et il a dit à Paul la même chose à l’UFC 261.

“Ce mec ne me combattrait jamais”, a déclaré Cormier à ESPN (transcription via Bad Left Hook). «Je le tuerais. Pourquoi est-ce que je me battrais jamais avec quelqu’un comme ça?

.

Cormier est un commentateur à l’UFC ces jours-ci après sa retraite l’année dernière

Daniel Cormier l’a dit directement à Jake Paul dès qu’il l’a vu

«Mais ma réaction immédiate a été: ‘Je ne peux pas supporter cet enfant.’ Alors ça marche! Je ne peux pas supporter ce gamin! Mais qui frappe? Vous ne frappez personne. Je suis le gars qui fait partie du Temple de la renommée. Je suis le gars qui a remporté deux championnats du monde en même temps.

«Je ne vais pas frapper un gamin qui est sur YouTube et qui, comme” Combattez-moi! ” Comme, pourquoi? Qu’as-tu fait pour gagner le droit de me battre?

«Alors, non, c’est idiot et stupide. Mais j’aimerais qu’il se batte contre Tyron. J’aimerais le voir combattre quelqu’un de plus réel. Ne vous battez pas contre Ben Askren à 190 ans, gonflé », a déclaré Cormier.

Jake Paul n’était pas le bienvenu à l’UFC 261

Dana White n’a pas caché son aversion pour Jake Paul