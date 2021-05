Jake Paul se soutient pour dépasser Floyd Mayweather et gagner plus d’un milliard de livres sterling grâce à la boxe, rejoignant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi parmi les milliardaires du sport

La sensation YouTube Jake Paul s’est soutenu pour devenir milliardaire de la boxe et surpasser les gains de Floyd Mayweather dans le sport.

Mayweather, l’un des boxeurs les plus titrés de tous les temps, affrontera Logan, l’aîné des deux frères Paul, le 6 juin à Miami dans un combat d’exhibition.

Paul pense qu’il peut gagner plus que Mayweather

La superstar 50-0, surnommée “ Money ”, s’est fait la réputation de se réjouir de sa valeur après son brillant succès sur le ring et a souvent déclaré avoir gagné plus d’un milliard de dollars grâce à ce sport.

Paul, quant à lui, est l’une des figures les plus controversées des sports de combat après être passé à 3-0 après avoir démoli Ben Askren en avril.

La star de YouTube au franc-parler pense qu’il imitera “ facilement ” Mayweather et deviendra le prochain milliardaire de la boxe.

Seuls cinq hommes de l’histoire ont atteint le statut de milliardaire du sport: Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Tiger Woods et Michael Jordan.

“Je pense que je peux facilement atteindre la barre des 1 milliard de dollars”, a déclaré Paul au Sun.

Instagram @jakepaul

Paul est allé en ville sur Tommy et sa famille jeudi

«Tout ce que j’ai à faire est de continuer à gagner – et je continuerai à gagner – et nous verrons.

«Je pense que c’est très possible et c’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de limite à ce que cela peut conduire. J’ai l’as dans ma manche. L’as dans ma manche est que je peux vraiment me battre.

Paul s’est engagé dans une autre guerre de mots avec la famille Fury cette semaine.

Certains membres du clan Fury, dont Tommy et Tyson, ainsi que la légende de la NBA Shaquille O’Neal ont appelé Paul de Miami dans une vidéo bizarre.

Et l’Américain a répondu en qualifiant la famille Fury de “ désespérée ” avant d’attaquer le calibre des adversaires que Tommy a combattus lors de ses cinq combats professionnels, affirmant qu’il se battait à un niveau beaucoup plus élevé que le frère du Gypsy King.

Rex

Floyd et Logan Paul se rencontreront le 6 juin

«Le désespoir s’infiltre dans les pores de la famille Fury. C’est assez embarrassant », a déclaré Paul.

«Le champion du monde des poids lourds parle sur Instagram de Jake Paul qui me supplie de combattre son frère!

«Écoutez Tommy, concentrez-vous sur votre combat dans quelques semaines que personne ne connaît d’ailleurs, ce clip sera la plus grande promotion de tout votre combat f ******.

«Vous choisissez littéralement quelqu’un pour vous battre en trois semaines qui ne s’est même pas entraîné. Vous n’avez même pas d’adversaire qui a traversé un vrai camp.

«Combattez quelqu’un de réel, faites un vrai pay-per-view et peut-être pourrons-nous discuter. Le dernier gars que vous avez combattu était 0-9. Les personnes que vous avez combattues au total ont un bilan combiné de 15 victoires et 250 défaites… »