Jake Paul semble canaliser Conor McGregor avec une décision de «retraite» avec le match revanche de Tyron Woodley ou le combat de Tommy Fury peut-être ensuite

La retraite de Jake Paul de la boxe a duré un grand total d’une journée.

S’exprimant après sa victoire par décision partagée sur Tyron Woodley dimanche, Paul a suggéré qu’il avait besoin d’une pause dans la boxe après avoir consacré sa vie au sport au cours de la dernière année et demie.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a remporté la victoire par décision partagée

« Je boxe depuis 18 mois maintenant. Je ne suis pas allé chez le dentiste, je ne me suis pas fait couper les cheveux depuis deux ans.

« Mes dents sont tordues, mon nez est tordu.

« J’ai peut-être besoin de me détendre une seconde, je n’ai que 24 ans. Je change et je grandis beaucoup, je fais des erreurs. Je vais retourner au gymnase quand je serai prêt. Je n’ai pas fait de mon mieux ce soir. Je me suis donné un C moins.

Paul, 4-0 (3-0 KOs) a ensuite tweeté « Statut mis à jour : boxeur à la retraite ».

Statut mis à jour : je sors de ma retraite – Jake Paul (@jakepaul) 1er septembre 2021

Un jour plus tard, cependant, il a écrit : « Statut mis à jour : je sors de la retraite. »

Sa « retraite » a duré à peu près aussi longtemps que son rival Conor McGregor, qui a fait de même en 2016 pour revenir sur sa décision et combattre Nate Diaz quatre mois plus tard.

Il a créé un buzz autour de son nom lorsqu’il a fait de même en 2020 pour apparaître dans la cage sept mois plus tard.

Paul, comme McGregor, a de nombreuses options sur le ring et trop d’argent à gagner pour prendre sa retraite si jeune.

Paul poursuit un combat avec McGregor depuis un certain temps

Woodley a demandé une revanche avec le boxeur professionnel devenu YouTuber et a même accepté de se faire tatouer «J’aime Jake Paul» pour y arriver.

Paul a défini les lignes directrices sur l’apparence du tatouage, mais il reste à voir si Woodley le fera ou non.

S’il ne le fait pas, alors il y a Tommy Fury. Le poids lourd britannique léger, qui est le frère cadet du champion des poids lourds WBC Tyson, a été mêlé à une rivalité passionnée avec Paul pendant presque six mois.

Fury serait un combat plus facile que Woodley, selon Paul

Fury s’est battu sur l’undercard de Paul et malgré une sortie peu impressionnante, il a remporté une victoire par décision unanime.

La paire a eu une altercation dans les coulisses après l’événement et Paul a suggéré qu’un combat avec Fury serait plus facile que le match revanche de Woodley.