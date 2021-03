Jake Paul s’en prend à l’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier qui prétend que Ben Askren le brisera après une confrontation maladroite en conférence de presse

Jake Paul a rejeté les affirmations de Daniel Cormier selon lesquelles Ben Askren le « briserait » lors de leur combat de boxe le mois prochain.

La star de YouTube a depuis tourné son attention vers la boxe et a amassé un record de 2-0 en combattant une autre star des médias sociaux, puis une ancienne star de la NBA.

Jake Paul et Ben Askren s’affronteront le 17 avril

Cependant, il fait maintenant face à la plus grande avancée de la compétition à ce jour lorsqu’il affrontera l’ancien combattant de l’UFC Askren le 17 avril dans un combat de boxe en huit rounds.

Bien qu’Askren ne soit pas réputé pour sa capacité de frappe, il a partagé l’Octogone avec Robbie Lawler et Jorge Masvidal et est un ancien champion des poids welters dans ONE Championship et Bellator.

Le couple s’est finalement retrouvé face à face lors d’une conférence de presse d’avant-combat organisée par Triller et cela a abouti à une confrontation physique délicate lors de la mise au jeu.

Paul avait tenté d’aiguiller l’ancien combattant du MMA, mais il avait échoué et avait fini par se mettre une paume sur le visage.

Askren et Paul se sont affrontés lors de la conférence de presse

À la suite de l’affrontement difficile, l’ancien champion des poids légers et lourds de l’UFC, Daniel Cormier, s’est tourné vers Twitter pour apporter son soutien à son ancien coéquipier de lutte olympique aux États-Unis.

Il a écrit: «Je viens de voir la réaction de Jake Paul à Ben Askren palpiter son visage et je suis maintenant convaincu que Ben gagne.

«Il avait l’air de vouloir lancer un coup de poing et s’est ensuite décidé à gifler son a **? Ben écrase ce mec.

«Je suis à fond!»

Cormier est un ancien champion du monde à deux poids de l’UFC

Le YouTuber a clairement grignoté l’aiguillon, répondant avec une photo de Cormier en larmes après sa défaite contre Jon Jones en 2017 et disant: « Tout le monde a besoin de #Safemoon ou ce sera vous! »

Cormier n’est pas le seul combattant impliqué dans l’UFC à critiquer Paul pour son implication dans le sport, Nate Diaz qualifiant le natif de l’Ohio de « f *** gâté » et disant à Ariel Helwani d’ESPN que même Conor McGregor a refusé de reconnaître ses plaisanteries constantes. .

« Vous nous défiez à un match de boxe avec de vrais mots de combat », a-t-il déclaré. «Personne ne parlera; même Conor ne veut pas lui donner de poids.