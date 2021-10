Jake Paul s’est moqué de Canelo dans une vidéo

Depuis quelques mois maintenant le célèbre créateur de vidéos et boxeur, Jacques Paul, a cherché à finaliser un combat avec le Mexicain et actuel champion des 168 livres de la WBC, WBA et WBO, Saul “Canelo” lvarezPar conséquent, il fera tout son possible pour attirer votre attention.

En début de semaine, Canelo, parlé avec certains médias dans le gymnase de Eddy Reynoso, Parmi les sujets qu’il a évoqués figurait précisément celui d’une lutte contre Jacques Paul.

Canelo Il a mentionné que pour l’instant, il ne lui vient pas à l’esprit d’affronter Jake Paul, peut-être à l’avenir, car il se concentre maintenant sur d’autres objectifs.

Cette vidéo n’est pas passée inaperçue Jacques Paul, qui a décidé de se moquer des déclarations de Canelo, peut-être pour attirer leur attention.

“Canelo .. combattras-tu un jour Jake Paul ?” pic.twitter.com/7HkvXz0JaU – Jake Paul (@jakepaul) 1er octobre 2021

Pour l’instant, Canelo se concentre sur son engagement du 6 novembre dans lequel il cherchera à unifier les champions super-moyens contre, Plante de Caleb.

CELA PENSE CANELO DE JAKE PAUL

Clarifier que vous n’êtes pas encore prêt à y faire face, il n’y a pas longtemps Canelo Allvarez a dit qu’il était prêt à se battre avec Jacques Paul. Ceci alors qu’il se prépare à s’affronter avec Plante de Caleb le 6 novembre pour les titres mondiaux des super-moyens WBA, WBC, WBO et The Ring.

Mais maintenant, le boxeur mexicain dit ce qu’il pense sincèrement de la célébrité YouTube (via TMZ Des sports).

«C’est difficile à dire (il est impressionné par les compétences de boxe de Paul), mais c’est peut-être bon pour la boxe, (pour attirer) un autre public. Nous ne savons pas, mais c’est ce que c’est “

Maintenant, il sera intéressant de savoir ce que vous en pensez Jacques Paul de ces mots de Saul Álvarez. Car le boxeur invaincu a manifesté à plusieurs reprises son intérêt à l’affronter et lui enverra sûrement un autre défi après avoir su ce qu’il pense de lui. Mais pour l’instant il Canelo il est concentré sur son nouveau combat.