Jake Paul s’oppose à nouveau au patron de l’UFC, Dana White, en faisant un don de 5 000 $ à la combattante en difficulté Sarah Alpar après que le poids coq ait créé une page GoFundMe

Jake Paul a de nouveau tenté d’embarrasser l’UFC en faisant un don de 5 000 $ à un concurrent poids coq qui a été contraint de créer une page GoFundMe.

La star de YouTube, qui a établi une carrière lucrative en tant que boxeuse professionnelle, a fait un don généreux à Sarah Alpar avant son deuxième combat avec l’organisation.

Jake Paul a encore une fois tenté de contrarier l’UFC

Alpar étudie et s’entraîne, et affirme qu’elle consacre plus de 65 heures par semaine à la préparation de son deuxième combat à l’UFC, mais qu’elle a besoin d’aide pour payer son camp.

Paul a déclaré dans un tweet faisant la publicité de sa campagne qu’il était heureux d’aider, disant à ses quatre millions d’abonnés : “Imaginez qu’une recrue de la NBA doive lancer un GoFundMe pour jouer.

“Je fais savoir à Sarah Alpar qu’elle a mon soutien et ma contribution, c’est mon honneur [sic] et le privilège d’aider les autres combattants de toutes les manières possibles.

Alpar a révélé sa surprise lorsqu’elle a découvert l’aide qu’elle avait reçue.

“J’ai reçu ce message et c’est cette personne que j’ai vu une petite coche, et elle a dit:” Jake Paul vous a envoyé un message “”, a-t-elle déclaré à What the Heck. « Je me suis dit : « Quoi ? Connaissez-vous mon existence ? »

Zuffa SARL

Sarah Alpar a été stupéfaite par la générosité de Jake Paul

Instagram @toosweetalpar

Paul et les anciens partenaires promotionnels Triller ont fait don d’énormes sommes d’argent sur son compte GoFundMe

Après qu’Alpar ait accordé son interview, l’ancien promoteur de Paul, Triller Fight Club, a augmenté la mise avec un don de 25 000 $ qui a atteint son objectif de collecte de fonds de 30 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, le GoFundMe avait une valeur de plus de 34 000 $.

Alpar, une ancienne championne des poids coq féminin de la LFA qui a obtenu un contrat UFC grâce à une apparition réussie dans la série Contender, a déclaré qu’elle était gênée de demander de l’aide via une collecte de fonds en ligne.

Elle voulait réaliser son rêve sans l’aide d’étrangers, mais alors qu’elle tentait de trouver des sponsors pour un combat le 18 septembre avec Erin Blanchfield, elle a réalisé à quel point elle était en retard financièrement.

Elle a ajouté : « J’ai eu 30 ans, et je ne sais pas, c’était un moment de crise de la quarantaine ?

Zuffa SARL

La prétendante aux poids coq a été vaincue lors de ses débuts à l’UFC en septembre dernier

“Qui sait quelle en était la raison, mais j’étais comme, je dois y arriver. Je ne rajeunis pas. Qu’est-ce que je dois faire?”

Ce n’est pas la première fois que Paul met en évidence l’écart entre le salaire des combattants de l’UFC par rapport à d’autres stars du sport professionnel, notamment Jon Jones et Francis Ngannou.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Miami pour annoncer son combat contre Tyron Woodley (un ancien champion de l’UFC), Paul a lancé une attaque verbale contre Dana White, le président de la promotion pour ce qu’il décrit comme une incapacité à payer les combattants ce qu’ils valent comme il continue de récolter des millions de dollars grâce à la boxe.

“Il y a un mouvement qui va de l’avant et qui va montrer que les combattants devraient être mieux payés”, a déclaré Paul dans une vidéo mise en ligne par l’ancien combattant de l’UFC Jimi Manuwa.

. – .

La star des réseaux sociaux affrontera Tyron Woodley en août

“C’est injuste. Les combattants de l’UFC n’ont pas un salaire équitable. De tous les sports, le pourcentage que les propriétaires obtiennent par rapport à l’athlète est le plus bas.

« Francis Ngannou contre Jon Jones ; ce combat devrait avoir lieu. Dana White, paie-leur les 10 millions de dollars. Il prend leur argent. Ce sont eux qui font le contenu.

“Ce sont eux qui montent sur le ring, risquant leur vie.”