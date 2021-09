Jake Paul suggère que “l’idiot” Conor McGregor a attaqué Machine Gun Kelly parce que l’Irlandais pensait que c’était lui

in

Jake Paul a entendu des rumeurs selon lesquelles Conor McGregor aurait attaqué Machine Gun Kelly aux MTV Video Music Awards parce que l’Irlandais pensait que le rappeur était la star de YouTube.

The Notorious a eu une altercation avec le rappeur aux VMA après que Kelly aurait refusé la demande de photo de McGregor.

McGregor et Machine Gun Kelly se sont affrontés aux VMA où la star de l’UFC a été retenue

Paul appelle McGregor à se battre depuis plus d’un an maintenant et s’est réjoui de ses récentes défaites contre Dustin Poirier.

Selon le YouTuber devenu boxeur professionnel, il pense que tout l’incident était hilarant et a laissé McGregor passer pour un idiot.

“Certaines personnes disent que Conor McGregor l’a pris pour moi parce que nous nous ressemblons, comme des cheveux blonds, un peu grands”, a déclaré Paul à ESPN.

«C’était comme la rumeur qui s’est produite, je pense que c’est hilarant. Conor McGregor est un vrai combattant, pourquoi est-il sur un tapis rouge de célébrités en train de jeter des boissons à Megan Fox et Machine Gun Kelly ? C’est juste irrespectueux.

Jake Paul et Machine Gun Kelly ont des similitudes d’apparence

«Mais Kells s’est comporté comme un professionnel, il n’a pas eu chaud, il n’a pas riposté parce que je pense qu’il sait que Conor avait juste l’air d’un idiot. Ce type est en train de s’effondrer et essaie de trouver une raison pour attirer l’attention.

McGregor se remet toujours de la jambe cassée qu’il a subie dans le combat de trilogie avec Poirier et il espère être de retour en action l’été prochain, vraisemblablement contre The Diamond à nouveau.

Paul est à la recherche de son prochain combat après la victoire par décision partagée sur Tyron Woodley la dernière fois et il est largement prévu qu’il affrontera Tommy Fury. Frank Warren a confirmé que les pourparlers pour que le combat ait commencé.

Bien que ce soit tout à fait la scène sur le tapis rouge, McGregor a décidé de minimiser l’incident lorsqu’il a été interviewé plus tard dans la nuit, suggérant qu’il ne savait même pas vraiment qui était Machine Gun Kelly – à part le fait qu’il sortait avec Megan Fox.

Paul a toujours cru qu’il allait se battre avec McGregor

Le président de l’UFC, Dana White – qui n’est pas le plus grand fan de Paul – a également pesé sur la situation en révélant qu’il avait parlé aux deux gars et que c’était simplement un malentendu.

Il reste à voir si Paul obtiendra un jour son combat avec McGregor, mais étant donné que les deux hommes aiment l’argent et que The Problem Child dit qu’il remporte huit jours de salaire à la maison, ce n’est pas impossible.