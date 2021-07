Jake Paul trolle hilarant Conor McGregor de la meilleure façon après le combat contre Dustin Poirier

Alors que Dustin Poirier n’avait pas encore reçu la chaîne au moment du rapport, l’agent de l’UFC Lightweight a confirmé que Sleepy McGregor était expédié. On ne sait pas exactement quel organisme de bienfaisance obtiendra le produit de cette vente aux enchères en particulier, mais Poirier en fera presque certainement don à The Good Fight Foundation. L’organisme à but non lucratif de Poirier a aidé des écoles, des étudiants, de jeunes athlètes et plus encore, non seulement en Louisiane, mais aussi dans le monde entier. C’est aussi là qu’il reverse le produit des ventes aux enchères pour son équipement de combat, ce qui est également le cas ici.