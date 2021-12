Jake Paul – Tyron Woodley 2 Résultats et résumé

C’est un Youtuber, mais quand Jake Paul monte sur le ring, il génère beaucoup plus d’excitation que de nombreux boxeurs de haut niveau. Dans son match revanche contre Tyron Woodley, cela s’est également produit. Lisez la chronique Paul contre Woodley.

Résultats Jake Paul contre Tyron Woodley II

Résultats de la carte principale Jake Paul vs Tyron Woodley II

Jake Paul a éliminé Tyron Woodley au sixième tour: La suite entre Jake Paul et Tyron Woodley était une copie conforme de la première. Plus de show que de combat, puisque les actions étaient constamment verrouillées. Dans le premier, Jake n’a pas montré son punch et dans celui-ci, il l’a fait. Les deux se sont plantés au centre du ring et lorsque Woodley a abaissé sa gauche, Paul l’a frappé avec un crochet droit qui a déjà complètement assommé l’ancien champion de l’UFC.

Amanda Serrano a gagné par décision unanime (99-90, 99-91 et 100-90) à Miriam Gutiérrez: La bataille que Miriam Gutiérrez a promise s’est offerte, mais elle a dû souffrir. Amanda Serrano était supérieure et l’a frappée de haut en bas avec une grande dureté. Malgré cela, les Espagnols ont résisté et ont également chassé la Portoricaine avec ses contre-attaques. Il ne pouvait pas lui faire de mal et la victoire était clairement pour le champion du monde en sept divisions. Lire la chronique de Serrano vs Gutiérrez.

Deron Williams a remporté, dans un match d’exhibition, Frank Gore par décision partagée (38-37, 37-38 et 40-35): Williams était meilleur. Grâce à sa distance, il a pu arriver avec plus de force et a obtenu un compte en sa faveur. D’ailleurs, s’il n’avait pas poussé Gore, peut-être qu’il aurait pu le finir dans la seconde. Pourtant, il a fait un bon travail qui l’a aidé à gagner. Dans son dû le quatrième tour. Cela l’a rendu long et a donné des options à son adversaire.

Liam Paro a battu Yomar Alamo par décision partagée (95-94, 94-95 et 96-93): Très intéressant et même combat pendant les dix rounds qu’il a duré. Dès le début, Paro est allé sur la toile avec un grand contre Alamo, qui était bon dès le début, mais une fois le combat médiatisé, il perdait de la vitesse et son adversaire en a profité.

Jake Paul vs Tyron Woodley II résultats préliminaires des cartes

Chris Avila a battu Anthony Taylor par décision majoritaire (78-74, 77-75 et 76-76).

J’Léon Amour a été imposé par décision unanime (77-75, 79-73 et 78-74 à Marcus Oliveira.

Jeovanny Estela remporté par décision unanime contre Chris Rollins.

