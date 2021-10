Jake Paul utilise l’annonce du combat de Tommy Fury pour tirer sur Dana White et Conor McGregor après les critiques de Claressa Shields

Jake Paul et Tommy Fury sont officiellement allumés.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel a annoncé le combat sur Twitter hier soir et il est signé pour le 18 décembre à Tampa Bay, en Floride.

Jake Paul vs Tommy Fury est prévu pour le 18 décembre

Paul a écrit sur Twitter: « Pucker up Timmy, il est temps d’embrasser ton nom de famille et l’héritage de boxe de ta famille au revoir. Le 18 décembre, je change le nom de ce branleur en Tommy Fumbles et je fais la fête avec Tom Brady. Billets en vente le 10 novembre !

Au cours des négociations pour le combat, Paul a offert à Fury 500 000 $ supplémentaires s’il gagne, mais si Paul gagne, Fury doit changer de nom.

« J’ai proposé à Fury de changer son nom en Tommy Fumbles ou de mettre 500 000 $ de son sac à main s’il perd », a déclaré Paul à ESPN.

« Il a choisi d’accepter de changer de nom. Je suppose qu’il accorde plus de valeur à l’argent qu’à son propre nom de famille.

Après des mois de querelles, l’affaire est enfin conclue

« Peut-être qu’il sait que sa famille le renie une fois qu’il a perdu, alors l’argent et [girlfriend] Molly [Mae-Hague] c’est tout ce qu’il lui restera.

Paul a également profité de l’occasion pour tirer sur Dana White et Conor McGregor après son annonce.

En publiant une vidéo TikTok, Paul remercie Dana White d’avoir fait la promotion de ses combats gratuitement alors qu’il répondait à une récente interview où le président de l’UFC a demandé quand Paul combattrait quelqu’un de son propre poids, de sa propre taille et de son propre âge.

Paul a dit : « Tout de suite, papa Dana ! Je viens de l’annoncer aujourd’hui, merci d’avoir participé à l’annonce.

« Nous avons fondamentalement le même âge, la même taille, la même portée et le même poids ! Il est 7-0, invaincu ; Je suis 4-0, invaincu, et son frère est le champion du monde des poids lourds.

« Si ce n’est pas un vrai boxeur, alors je ne sais pas ce que c’est. Je le fais Dana !

Le chef de l’UFC, White, a également critiqué Paul pour avoir qualifié Claressa Shields de perdante, ripostant récemment: « Shields est une gagnante, tout ce qu’elle fait, c’est gagner. »

The Problem Child a montré une photo de Shields perdant un combat de MMA, puis a déclaré: « Claressa Shields perd un combat de MMA – c’est elle. C’est peut-être pour ça que Dana aime Conor [McGregor] tellement, parce qu’il perd toujours. Je pense qu’il est confus.

Paul a une fiche de 4-0 en boxe avec trois KO mais n’a jamais affronté un boxeur entraîné jusqu’à présent. Ses quatre adversaires étaient un autre YouTuber et trois athlètes d’autres sports qui essayaient la boxe pour la première fois. La dernière fois, il a devancé une décision partagée sur l’ancien quintuple champion de l’UFC Tyron Woodley.

Fury a une fiche de 7-0 avec quatre KO. Il n’a combattu personne de notable et n’avait pas l’air particulièrement bien lors de sa dernière sortie, ironiquement sur la carte de Paul avec Woodley.

Le duo en feu s’était affronté lors de la conférence de presse précédant cet événement, Paul déclarant : « Quand j’ai confiance en mes compétences, je pense déjà au prochain adversaire.

Le couple s’est affronté en août lorsqu’ils se sont battus la même nuit

Fury a riposté à Paul en disant: «Votre heure arrive, mon pote. Ne prononcez pas mon nom hors de votre bouche à ordures.

Paul a alors répondu : « Quand tu sais ce qui va se passer, c’est facile. C’est un sport facile.

Le frère Tyson Fury et le père John ont tous deux déjà dit que Tommy devrait prendre sa retraite s’il ne peut pas battre Jake Paul et ont dit qu’ils battraient eux-mêmes le jeune de 22 ans s’il échouait.