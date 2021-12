Jake Paul va en boîte à Miami après Tyron Woodley Knockout

Lire du contenu vidéo

Jacques Paul avait des mouvements sur le ring samedi, et il a continué dans les clubs de Miami … dansant comme un fou pour célébrer son énorme victoire sur Tyron Woodley!!

The Problem Child a frappé la discothèque Daer dimanche … fraîchement sorti de l’ex-champion de l’UFC au 6e round d’un combat fou.

QUEL TIR. @jakepaul met KO Woodley au tour 6 😳#PaulWoodley pic.twitter.com/oTV3xeNtfg – SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 19 décembre 2021

Avec une victoire comme celle-là, il n’y avait aucune chance que le boxeur 5-0 aille sans tout s’imprégner… et il a amené son frère, Logan, et GF, Julia Rose, ainsi que pour le club-hopping.

Regardez les vidéos de la nuit – il y a beaucoup de bonnes vibrations qui circulent, avec de la musique hurlante et des panneaux personnalisés accueillant Jake à la fête – même Ja Rule est venu montrer aux Paul Bros. un peu d’amour à Daer.

On nous dit que Jake a également donné en retour dans le processus – organisant une collecte de fonds Boxing For Bullies à El Tucan de M. Hospitality … avec des NFT, des œuvres d’art d’Alec Monopoly et des objets personnels de Logan mis aux enchères.

Le groupe a ensuite pris la rage au E11even… où l’on nous dit qu’ils ont fait la fête de 1h45 à 4h30 du matin avec de la vodka, des Casamigos et du champagne.

Les tables à côté de Jake célébraient aussi la grande victoire… envoyant des bouteilles de champagne pour le féliciter du succès.

Quant à la façon dont il se débrouillait après le combat, nous avons rattrapé Jake peu de temps après le coup de grâce … et il a clairement fait savoir qu’il n’avait que du respect pour Tyron – même en se lançant dans l’idée de faire un podcast ou des films ensemble.

Jake dit qu’il a envisagé de mettre Woodley sur la toile comme il l’a fait samedi soir… alors oui, il n’y a pas de meilleur moyen de couronner le tout qu’avec une célébration pour les âges.