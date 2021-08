Jake Paul veut affronter Conor McGregor, Canelo, KSI et son frère Logan Paul alors qu’il révèle la « liste de succès » de huit hommes après le combat contre Tyron Woodley

in

Jake Paul a produit une “liste de succès” de huit adversaires potentiels qu’il souhaite affronter après Tyron Woodley.

La star de YouTube a une fiche de 3-0 sur son incroyable parcours en boxe et revient sur le ring le 29 août contre l’ancien champion de l’UFC.

Paul n’a pas encore goûté à la défaite dans sa carrière de combattant jusqu’à présent et a de grands desseins sur la suite

Paul a continué à attiser les flammes en énervant plusieurs des plus grands noms du MMA et de la boxe, mais il continue de livrer quand il monte sur le ring.

Le joueur de 24 ans a signé un accord promotionnel avec Showtime Sports pour documenter son incroyable parcours, la tenue espérant qu’il pourra continuer à augmenter le nombre de PPV.

Qu’il puisse ou non dépasser Woodley, Paul dispose ensuite d’une multitude d’adversaires possibles et a dressé une liste de noms potentiels.

Déjà barré : ses trois premiers adversaires de boxe : An Eson Gib, Nate Robinson et Ben Askren. Futurs adversaires : Tyron Woodley, Saul ‘Canelo’ Alvarez, Nate ou Nick Diaz, Kamaru Usman, ‘Timmy’ Fury (alias Tommy Fury), Conor McGregor, KSI, Gervonta Davis, et enfin avec des points d’interrogation autour, Logan Paul.

L’ancienne star de YouTube est prête à combattre son propre frère à l’avenir

Il semble tout à fait probable que la victoire à Cleveland, Ohio plus tard ce mois-ci opposera Paul au frère cadet de Tyson Fury à un moment donné dans le futur.

Fury a signé un accord promotionnel de deux combats avec Showtime et apparaîtra sur l’undercard contre le combattant MMA Anthony Taylor, qui entraîne Paul pour ce prochain combat.

Cependant, il reste à voir s’il décide ou non de combattre son propre frère. Logan a récemment parcouru la distance avec le légendaire Floyd Mayweather après avoir subi une défaite contre la star de YouTube KSI en 2019.

L’Anglais est peut-être ami avec Logan, mais revenir sur le ring et affronter le frère cadet de Paul reste une possibilité.

