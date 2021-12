Jake Paul veut boxer le président de l’UFC, Dana White, alors qu’il nomme une liste de seaux qui comprend Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, Mike Tyson et Tyson Fury

Vous ne pouvez pas accuser Jake Paul de manquer de confiance en lui car il a nommé sa « liste de seaux de boxe ».

Le YouTuber devenu boxeur a une fiche de 5-0 en tant que combattant et a brutalement éliminé Tyron Woodley le week-end dernier.

Jake Paul est l’un des combattants les plus commercialisables au monde en ce moment

Jusqu’à présent, Paul a combattu une ancienne star de la NBA, un autre YouTuber et deux anciens combattants de l’UFC.

Maintenant, il veut affronter les plus grands noms de l’histoire des sports de combat et régler quelques rivalités en cours de route.

Le joueur de 24 ans a nommé sa liste de seaux de boxe sur Twitter alors qu’il continue de faire des vagues dans le sport.

Il a écrit : « Ma liste de seaux de boxe : 1) Canelo Alvarez 2) Floyd Mayweather 3) Mike Tyson 4) Tyson Furry (sic) 5) Dana White.

Paul a déjà parlé de son désir de combattre le roi Canelo, livre pour livre, tandis que son frère Logan a déjà affronté Mayweather sur le ring.

Tyson était l’homme le plus méchant de la planète, mais toujours une figure extrêmement populaire et a fait un retour sur le ring lui-même cette année pour un combat d’exhibition.

Paul a beaucoup de boeuf avec la famille Fury et devait affronter Tommy ce mois-ci, avant que le boxeur britannique ne doive se retirer en raison d’une maladie et d’une blessure.

Maintenant, il veut affronter le frère aîné de Tommy et champion des poids lourds, Tyson, sur le ring – il a déjà dit que si Fury descendait au cruiserweight, il l’affronterait.

Paul est maintenant 5-0 en tant que boxeur après avoir éliminé Woodley

Paul et White ne sont pas d’accord sur les choses

Le dernier sur sa liste est Dana White, le président de l’UFC – la paire a échangé de nombreux mots passionnés ces derniers mois.

Paul a accusé White de ne pas payer correctement ses combattants.

S’exprimant sur le podcast de son frère Logan, il a déclaré: «Je fais plus que tous les combattants de l’UFC f ****** combinés, y compris Conor.

« Vous travaillez tous pour la f ****** Dana, vous travaillez tous pour WME, Endeavor, c’est pour qui vous travaillez.

« Je fais plus que vous tous, mère idiote ******. Pourquoi irais-je à l’UFC ? Signez un contrat et donnez mes droits et mes putains de merde.

« Je possède mon contenu, je possède ma plate-forme, je possède tout. Ils ne possèdent rien, ce sont littéralement des employés.

«Je suis un PDG de ****** et chaque combattant de l’UFC est un employé. Comprenez bien. Je ne viens pas là-bas pour faire des conneries avec vous tous.

