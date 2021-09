Jake Paul veut combattre Jorge Masvidal, Tommy Fury, Anderson Silva ou Vitor Belfort ensuite alors qu’il appelle Dana White « gourmand » après des combattants « embarrassants » de l’UFC

Jake Paul espère pouvoir convaincre le patron de l’UFC, Dana White, de le laisser combattre Jorge Masvidal, mais a admis qu’il était également en pourparlers avec trois autres combattants.

Tommy Fury, Anderson Silva et Vitor Belfort sont tous en lice pour affronter la star de YouTube après sa victoire contre Tyron Woodley.

Le boxeur You-Tuber-devenu Paul est toujours un homme en demande

Paul a largement dépassé l’ancien champion des poids welters de l’UFC dans sa ville natale de Cleveland le mois dernier pour passer à 4-0 depuis le début de son parcours en tant que boxeur professionnel en janvier 2020.

Cela faisait suite à un KO sensationnel au premier tour de Ben Askren en avril, le joueur de 24 ans s’étant mérité un accord promotionnel lucratif avec Showtime Sports et une cible encore plus grande sur son dos.

Peu de combattants ont pu gagner une telle traction ou une telle attention après seulement quatre combats, avec Paul et son équipe en pourparlers avec Frank Warren et Fury pour un combat plus tard cette année.

Pourtant, parlant au journaliste Ariel Helwani sur le MMA Hour, le natif de l’Ohio a révélé que son rival et actuel poids welter UFC Masvidal était sa cible n ° 1.

Le concurrent poids welter de l’UFC s’est entraîné avec Paul avant son combat contre Askren en avril

“Nous parlons à quatre parties différentes, quatre combattants différents, et voyons lequel a le plus de sens”, a déclaré Paul. “Honnêtement, d’un point de vue personnel, j’aimerais que ce soit Masvidal.

“Juste à cause des bavardages, juste à cause de son nom, juste parce qu’il est encore à son apogée et qu’il y a beaucoup de boeuf personnel là-bas après que j’aie sorti son garçon Tyron [Woodley].

“J’espère que Dana le laisserait sortir de son contrat mais nous ne sommes pas sûrs que cela puisse arriver.” Mais pour moi personnellement, je pense que ce serait le défi le plus difficile, le gars le plus dur et le plus grand nom – le plus pertinent actuellement.

« Je pense que c’est celui qu’il faut faire. Je pense que cela arrivera à un moment donné, mais c’est certainement en haut de ma liste.

Fury a battu le partenaire d’entraînement de Paul Anthony Taylor

Il est entendu que Fury, qui figurait également sur la carte à Cleveland le mois dernier, est l’option la plus réaliste pour le cinquième combat de Paul et une date de décembre a été évoquée.

L’ancienne star de Disney Channel a déménagé chez lui à Porto Rico tandis que son entraîneur BJ Flores et son entraîneur J’Leon Love profitent d’un temps d’arrêt bien mérité après le camp d’entraînement de trois mois pour Woodley.

Afin de combattre une star de l’UFC, White devrait signer le combat de la même manière qu’il l’a fait pour permettre à Conor McGregor de combattre Floyd Mayweather en 2017.

Pourtant, Paul a fait référence au refus de White d’autoriser Georges St-Pierre à combattre Oscar De La Hoya comme une indication claire de la raison pour laquelle «Gamebred» devra peut-être attendre l’expiration de son contrat avant qu’un combat puisse avoir lieu.

Tito Ortiz a été assommé à froid par Anderson Silva en Floride

White a empêché GSP de combattre le «Golden Boy» plus tôt cette année

“Son père Dana White n’a qu’à le laisser faire”, a ajouté Paul. « C’est de ça qu’il s’agit.

« Dana ne laisserait pas [Georges St-Pierre] se battre dans ce Triller Fight Club qu’il essayait de faire [against De La Hoya earlier this year].

«Dana l’a empêché de faire ça, alors Dana bloque tout le monde, étant avide.

«Je pense qu’il commence à réaliser que j’embarrasse beaucoup de ses combattants de l’UFC.

“C’est un mauvais look pour lui mais il y a de l’argent à gagner donc nous verrons ce qui finira par se passer à coup sûr.”