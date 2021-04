Jake Paul vs Ben Askren: Ben Askren « Jake Paul a eu des rivaux si faibles qu’il est impossible de savoir s’il est un bon combattant »

Ben Askren affrontera Jake Paul le 17 avril. Images de .

Ce 17 avril Ben Askren affronte Jake Paul lors d’un match de boxe au stade Mercedes-Benz. Quelques jours après le procès à Atlanta, l’ancien UFC a lancé un message à la célébrité des médias sociaux, où il a remis en question sa qualité de boxeur.

«Nous n’avons rien vu de Paul. Le niveau de sa compétition a été si bas qu’il est presque impossible de savoir s’il y est vraiment bon. Je ne pense pas qu’aucun de ces gars ne l’ait frappé si fort », a-t-il souligné à The Mirror.

« The Problem Child » a jusqu’à présent un dossier de 2-0 en tant que professionnel et en novembre, il a gagné plusieurs adeptes après avoir assommé de force l’ancienne star de la NBA Nate Robinson. Cependant, Askren promet de mettre fin à son rival et de mettre fin à son ascension rapide dans le sport.

« S’il y a quelque chose qui les gens respectent tous les combattants, c’est la dureté de faire face à l’adversité au combat et nous ne l’avons pas vu « ; a commenté le champion Bellator qui a réaffirmé ne pas être impressionné par les qualités de son rival.

D’un autre côté, Paul est sur le point de défier les grands combattants de l’UFC et du MMA pour s’imposer comme une réalité à l’intérieur de l’anneau. Maintenant, il aura un test important lorsqu’il rencontrera Ben, qui fera ses débuts en boxe professionnelle.