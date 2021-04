Jake Paul vs Ben Askren LIVE! Flux de combat de boxe, mises à jour, résultats undercard, heure de début au Royaume-Uni, comment regarder

Le célèbre YouTuber Jake Paul fait face au plus grand test de sa courte carrière de boxe jusqu’à ce qu’il entre sur le ring contre l’ancien combattant du MMA Ben Askren lors d’un événement Triller Fight Club à Atlanta ce soir.

Les deux combats de Paul jusqu’à présent ont apporté deux victoires catégoriques, mais les deux sont venus contre des hommes avec peu de pedigree: son compatriote star de l’internet AnEsonGib et l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson.

Il y a aussi une sous-carte bien remplie avant l’événement principal, qui comprend un affrontement entre l’ancien champion du monde des poids welters légers Regis Prograis et Ivan Redkach, tandis qu’un autre ancien combattant de l’UFC Frank Mir affronte l’ex-champion de boxe poids croiseur Steve Cunningham.

Il y a aussi des performances musicales de Justin Bieber, Doja Cat, Saweetie, Major Lazer, Diplo et les Black Keys, ainsi que du supergroupe hip-hop Mt. Westmore, qui comprend Snoop Dogg, Ice Cube, Too Short et E-40.

Regis Prograis contre Ivan Redkach

Steve Cunningham par Frank Mir

Quinton Randall par William Jackson

Junior Younan bt Jeyson Minda

Vous pouvez suivre Jake Paul vs Ben Askren LIVE avec le blog de Standard Sport ci-dessous …

Prograis contre Redkach

Grande vitesse de Prograis alors qu’il déchaîne cette dangereuse main gauche.

Il se rapproche ensuite et laisse aller ses mains avec quelques coups cinglants sur le corps, avec Redkach – l’un des anciens partenaires d’entraînement de Régis – se couvrant puis se serrant la main.

Redkach – qui est coupé près de son œil gauche – est attrapé bas avant que Prograis ne s’enclenche dans un beau contre gauche et un échange furieux s’ensuit alors.

Redkach essaie d’atterrir un grand juste avant la cloche, mais rate la cible.

Prograis contre Redkach

Prograis semble généralement lisse alors qu’il démontre sa vitesse et décroche quelques jolis premiers compteurs.

Pas trop d’action lors du premier tour.

Prograis contre Redkach

Le soutien principal de ce soir est en cours, avec Snoop dans la boîte de commentaires …

Prograis contre Redkach

Ce qui devrait être de loin le combat de boxe le plus intéressant de la nuit est le suivant.

Il est temps pour le co-main event entre l’ancien champion des super-légers Regis Prograis et Ivan Redkach.

Prograis a besoin d’une autre performance solide ici alors qu’il tente de se reconstruire après cette défaite épique de Josh Taylor.

Mais il devra avoir ses esprits contre lui contre Redkach, qui a été puni pour avoir mordu Danny Garcia l’année dernière.

Une autre performance musicale de Diplo / Major Lazer est suivie d’une autre interview quelque peu maladroite mais drôle de Davidson, cette fois avec Askren!

Après avoir suggéré du bœuf plus tôt avec ‘Funky’, il insiste maintenant sur le fait que tout le monde veut qu’il gagne et tees off sur Paul …

Cunningham bat Mir

Deux cartes 60-54 et une 58-56 en faveur de Cunningham.

Il obtient une ceinture pour gagner, qui lui est remise par les sœurs D’Amelio.

Mir contre Cunningham

Mir est frappé avec quelques tirs punitifs alors qu’il cherche à accélérer le rythme et plutôt à faire faillite dans ce dernier tour, avec un gonflement clair autour de son œil droit.

Il y a des échanges rapprochés absorbants vers la fin du tour final, mais évidemment pas assez de Mir, qui a bien fait de tenir la distance lors de ses débuts en boxe.

Une victoire par décision claire pour Cunningham, mais il sera déçu de ne pas avoir obtenu le KO.

Mir contre Cunningham

Mir essayant d’attacher Cunningham et de s’enfoncer dans des tirs dommageables à bout portant.

Cependant, Cunningham montre un excellent mouvement avec une combinaison rapide accrocheuse et essaie de choisir des coups de poing plus nets et punitifs avec ses mains baissées.

Mir a du mal avec le rythme des choses maintenant, c’est sûr. Les corps à corps se dissolvent assez rapidement.

Cunningham peut-il terminer le travail au sixième et dernier tour?

Mir contre Cunningham

Un compteur précoce de Cunningham, qui essaie de travailler un peu plus le corps.

Mir met son poids derrière une gauche en tête, mais il n’atterrit pas à ras.

Cunningham, sans surprise, le boxeur le plus souple et le plus occupé ici, mais Frank n’est certainement pas gêné et remporte ses propres coups relativement décents.

Mir se précipite vers la cloche et cherche à se faire étiqueter avec un court gauche.

Mir contre Cunningham

Cunningham jabbing à nouveau bien au début de la troisième des six manches programmées.

Mir essayant de descendre son adversaire dans ce petit anneau, mais maintenant il se fait étiqueter avec des combinaisons percutantes à la tête et au corps alors qu’il essaie de maintenir la pression.

Cunningham sort une belle main droite avant que finalement Mir parvienne à utiliser son poids à son avantage de près, s’appuyant sur Steve et cherchant à saper son énergie.

Mir gère même un combo décent avant la cloche. La caméra se penche sur la légende de l’UFC Chuck Liddell au bord du ring …