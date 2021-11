Jake Paul vs Tommy Fury : Jake et Logan Paul se moquent des frères Fury… après les menaces de mise à mort de Tommy

Jake et Logan Paul narguent les frères Fury … après les menaces de mise hors de combat de Tommy

La première journée d’entraînement de Tyson Fury avec son frère Tommy n’est pas passée inaperçue des frères Paul, les youtubeurs qui se sont essayés à la boxe et qui désormais n’arrêtent pas de piquer la fierté de leurs adversaires.

Jake Paul et Tommy Fury se rencontreront à Tampa Bay, en Floride ce 18 décembre prochain devant 20 mille fans. Le moindre des Paul reste invaincu en quatre matches, mais Tommy perdrait plus que la star d’Internet s’il tombait.

Tommy Fury a également un bilan positif jusqu’ici et dans le coin il aura le soutien du récent champion du monde de la World Boxing Commission en poids lourds.Tyson Fury a réussi à dire lors d’une vidéo sur les réseaux sociaux sur le travail de son frère : « Je viens de terminer ma première journée en tant qu’entraîneur. Je suis très content de moi et de la façon dont les choses se sont passées. Tous les enfants s’entraînent dur. Comment était Tommy ? Comment te sens-tu ? », a demandé Tommy.

Qu’arrivera-t-il à Jake Paul ? Il est assommé. Deux tours. »

Le jeune frère n’a pas laissé la question en l’air et a simplement déclaré: « La course de ce matin était bonne. Bon travail des jambes, se sentir bien, se sentir en forme. Coach T fait le meilleur travail« .

Mais Tyson Fury a voulu aller plus loin et a adressé fin décembre une série de menaces à ses prochains rivaux : « Que va-t-il arriver à Jake Paul ? Tommy a répondu: « Il est mis KO. Deux rounds. »

Tyson Fury a commenté à Boxing Social qu’au cas où son frère perdrait, il se vengerait : « Si Tommy ne peut pas éclabousser Jake Paul, je le sortirai moi-même de la boxe. Si vous ne pouvez pas battre Jake Paul, oubliez la boxe », puis lancez le commentaire : « C’est un super combat à regarder, c’est un spectacle. Mais Tommy il s’appelle Fury. S’il ne peut pas battre Jake Paul, il devra changer de nom. ».

Jake Paul et Logan Paul se sont empressés d’imiter la vidéo de leurs rivaux. Le frère aîné s’en est pris à Fury en disant: « Je suis content d’avoir entraîné la séance de ce matin, Jake, comment te sens-tu? » Ce à quoi Jake a répondu: « Je me sens bien, ouais. Je me sens bien, je lui bouffe le cul, oh attends, je veux dire lui toucher le cul en deux tours «