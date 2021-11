Jake Paul vs Tommy Fury : Jake Paul aura Hasbulla dans son coin pour affronter Tommy Fury

Jake Paul répond à l’aide de Tyson Fury à Tommy. .

Jacques Paul veut avoir le meilleur dans son coin pour affronter Tommy Fury et a maintenant ajouté à la sensation de la internet Hasbulla, qui a volé la vedette UFC 267 pour montrer votre soutien à Islam Makhachev pour leur combat dans l’octogone.

La star russe a maintenant rejoint Jake Paul, Et bien c’est le youtuber lui-même qui a confirmé qu’il rejoindrait son camp s’entraîner et être dans son coin pour le combat du 18 décembre.

« Annonce officielle ! Hasbulla est confirmé pour venir dans mon camp dans quelques semaines pour m’entraîner et me coincer pour ce combat, « The Problem Child a mis dans une histoire Instagram accompagnée de la photo de Hasbulla.

Cela a été pris comme une réponse de Jake Paul à Tommy Fury qui a récemment déclaré que son frère, Tyson, rejoignait son camp pour l’aider à s’entraîner pour son combat. Une astuce de plus qui s’ajoute à sa demande déjà farfelue dans son contrat.

L’événement, selon l’Américain, aura lieu dans le Amalie Arena à Tampa Bay le 18 décembre.