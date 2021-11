Jake Paul vs Tommy Fury: Jake Paul, indifférent à ce que Tyson Fury entraîne Tommy pour son combat

Jake Paul se fiche que Tyson Fury aide Tommy Fury. .

La combat entre Tommy Fury et Jake Paul ça commence déjà à chauffer avec seulement deux jours d’officialisation et le youtuber n’a pas été enregistré rien face à l’affrontement avec les Anglais.

D’après les propos récupérés par The Mirror, The Problem Child ne se soucierait pas que le champion des poids lourds, Tyson, aidez son jeune frère Tommy pour son combat, et c’est qu’il fait référence à son précédent les rivaux étaient soutenus par des légendes et tous les ont vaincus.

« J’adore ça. Mes adversaires précédents ont été entraînés par Floyd Mayweather. (bis) et le légendaire Freddie gardon en vain … et maintenant Tyson essaie d’aider le petit Timmy « , a déclaré Jake.

Le combattant a fait référence que Nate Robinson et Tyron Woodley étaient assistés de Floyd Mayweather, tandis que Ben Askren était entraîné par l’entraîneur de Manny Pacquiao, Freddie Roach.

Avec ce combat Jake espère avoir la crédibilité tant critiquée auprès de ses précédents rivaux, Mais ce ne sera pas facile et c’est que le plus jeune de la famille Fury suit un record avec sept victoires et aucune défaite, alors que quatre de ces victoires étaient par KO.