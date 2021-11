Jake Paul vs Tommy Fury : Jake Paul taquine Tommy Fury : « C’est un adversaire plus facile que Woodley, il n’a pas de menton »

Jake Paul lance une dure provocation à Tommy Fury et assure qu’il va l’assommer. . images

Jacques Paul s’est encore moqué de Tommy Fury avant leur combat en décembre. Ce mercredi lors de la conférence de presse qu’ils ont tenue, la célébrité des réseaux sociaux Il a lancé un avertissement au jeune boxeur et a assuré qu’il ne serait pas un plus grand rival.

Le youtubeur controversé était à distance à la conférence, tandis que Tommy était accompagné de son père, John, et de son frère Tyson Fury qui est un champion poids lourd. Cependant, Cela n’a pas intimidé Jake qui a été précis dans ses avertissements.

« C’est un combat plus facile que Tyron (Woodley). C’est un garçon qui n’a jamais eu de vrai combat, Et je vais l’assommer parce qu’il n’a pas de menton. Il n’a même été frappé par personne. Il n’a combattu avec personne. Il ne pouvait pas casser un œuf ! « ; mention en présence du combattant britannique et de sa famille.

Paul a jugé que Fury avait commis l’erreur de le sous-estimer et de payer pour lui sur le ring : « Ces gens pensent qu’ils vont venir me battre parce qu’ils ont une carrière amateur ou qu’ils sont professionnels. dans ce ou dans l’UFC. Ils ne comprennent pas dans quoi ils s’embarquent. Il arrivera exactement la même chose à Tommy Et les gens retournaient en arrière et regardaient ces conférences de presse et ces interviews et disaient : ‘Bon sang, ce gamin savait vraiment de quoi il parlait’, ai-je souligné.

Le procès aura lieu le 18 décembre à l’Aréna Amalie. Pour Jake Paul, il s’agira de son combat numéro cinq et il espère approuver son record parfait contre le frère cadet de Tyson Fury, qui arrive également avec un record parfait.