Jake Paul vs Tommy Fury peut être considéré comme un cirque par certains, mais c’est une nouvelle insulte dans la boxe

George Foreman détruisant Five Guys en une nuit peut ressembler à une légende de la boxe en train de polir un hamburger haut de gamme (grillé, bien sûr) et des frites. Au lieu de cela, c’était la façon unique et tout à fait bizarre dont « Big George » a fait revenir sa bague pour la première fois depuis sa défaite choc contre Muhammad Ali en 1974.

Le principe était simple : cinq adversaires, l’un après l’autre, chaque combat étant programmé en trois rounds de trois minutes. Peu s’attendaient à ce que quelqu’un tienne la distance.

Ali a battu Foreman dans le Rumble in the Jungle de 1974

« Un spectacle classé X », a promis le contre-combat menaçant et autoritaire du contremaître. « Se battre contre cinq gars en une nuit n’est rien d’autre que de la violence. »

L’événement a livré violence, hilarité, folie et a mis à nu la psyché fracturée de Foreman. Le premier ennemi qu’il a affronté était en fait Ali, assis aux premières loges de la télévision américaine. La paire s’est mordue après que Foreman soit monté sur le ring, un Don King souriant en train de regarder.

Sa liste d’adversaires dans la nuit était un qui n’est pas de la scène des poids lourds de 1975: une collection de compagnons que l’ex-champion de 26 ans pesait de 20 à 30 livres.

Le premier était Alonzo Johnson – et dès le début, Foreman semblait de mauvaise humeur. C’était peut-être le chahut d’Ali, une réaction mitigée de la foule à moitié pleine au Maple Leaf Gardens de Toronto ou la pure étrangeté de l’événement.

De nos jours, vous êtes plus susceptible d’associer Foreman à ses grills de renommée mondiale

Cependant, à son apogée, il était un champion dominant qui possédait l’un des coups les plus durs de la boxe

« Qu’est-ce qu’il a vraiment à gagner ? dit le commentateur Howard Cossell, avant la première cloche. « S’il met KO ces cinq gars, ils diront quand il aurait dû : ils sont tous raides. S’il ne parvient pas à éliminer l’un d’entre eux, ils diront qu’il n’est pas le combattant qu’il était.

Foreman, qui possédait un sinistre record de 40-1 (37 KO), ne ressemblait guère au destroyer qui avait ruiné des titans comme Joe Frazier et Ken Norton lors de son premier combat. Ses coups de poing étaient lourds mais bâclés contre un Johnson courageux, qui s’est relevé de deux renversements jusqu’à ce qu’une paire de mains droites punitives le fasse sortir au deuxième tour.

Pour un homme avec quatre combattants encore à affronter, Foreman transpirait et respirait fortement à la suite. Et son deuxième adversaire, Jerry Judge, a rendu les choses beaucoup plus moches.

Le juge limité avait clairement un cœur de la taille de ses favoris géants. Il avait l’air cuit après que Foreman l’ait laissé tomber avec un gros uppercut – mais s’est levé et, alors que Foreman s’avançait paresseusement pour y mettre fin, le juge a rendu une justice à l’ancienne avec un faucheur de droite pour blesser brièvement Foreman et tirer un rugissement du foule.

Foreman a semblé avoir le meilleur sur Judge, puis les choses sont devenues un peu ridicules

La fin était encore plus étonnante. Après que l’arbitre ait annulé le combat, les deux hommes ont échangé des insultes, le juge a poussé Foreman, qui a répondu avec quelques coups bonus. Les deux ont fini par rouler en luttant sur la toile.

« Ça a dégénéré en charade ! Un carnaval ! s’écria Cossell, bien qu’il faille se demander ce qu’il attendait d’un événement qui opposerait le poids lourd le plus dangereux de la planète à cinq boîtes de tomates. Pensées sur une carte postale imaginant sa réaction à Jake Paul prenant d’assaut son sport bien-aimé s’il vous plaît.

Un contremaître renfrogné était maintenant plus déterminé à parler à Ali au bord du ring et à aiguiser un public hostile qu’aux combattants auxquels il était confronté. Heureusement pour lui, le sous-dimensionné Terry Daniels – qui avait en fait défié le titre mondial des poids lourds trois ans plus tôt – a fourni une opposition limitée.

Foreman a obtenu un troisième arrêt consécutif au deuxième tour lorsqu’il a personnellement fait signe à l’arbitre Harry Davis, une fin désordonnée qui a conduit à des bagarres dans les deux coins après le combat.

Polite était le quatrième adversaire de la nuit et Foreman a reçu des coups de poing comiques.

Charley Polite était l’adversaire n°4 et il a fait le début manifestement impoli de souffler des baisers à Foreman lors de leur face-à-face d’avant-combat. À ce stade, l’ancien champion n’était clairement pas sûr s’il s’agissait d’un combat de gladiateurs ou de son propre Royal Rumble personnel, alors qu’il finissait par des uppercuts géants et comiques de moulins à vent – ​​(« Ce n’est guère professionnel », a déclaré Cossell avec un pincement au cœur) – en tant que Polite recroquevillé dans le coin.

Polite a fait un flop et s’est gâté, mais a en fait parcouru la distance des trois tours sans être officiellement renversé. « Je suis fatigué, mec », a déclaré Foreman avant son combat final et cet adversaire avait de loin le meilleur record d’avant-combat des cinq: l’ancien ennemi Boone Kirkman.

Foreman a brièvement fait penser aux téléspectateurs qu’il pourrait être épuisé, alors qu’il s’est mis sur le pied arrière et s’est éloigné de Kirkman dès le début. C’était une illusion.

De toute évidence, Foreman avait retenu quelque chose, alors qu’il déchaînait ses combinaisons les plus croustillantes de la nuit pour matraquer Kirkman sur la toile. Cependant, le poids lourd ensanglanté, meurtri et dépassé s’est levé et avait l’air ravi de finalement survivre aux trois tours.

Kirkman avait le meilleur bilan des adversaires de Forman, mais « Big George » a réussi son défi

Une acclamation sans enthousiasme a accueilli la cloche finale (finale) – puis Foreman a fait quelque chose d’étrange. Il a tenté, maladroitement, de sauter et de claquer des talons en signe de célébration, se moquant de lui.

C’était un instantané de la perte de Foreman, de l’incertitude quant à qui il était censé être. Il avait passé des années à imiter le menaçant Sonny Liston au visage de pierre. Mais Foreman était toujours blessé par le rejet du grand public en tant que champion et leur amour pour Ali.

Les sauts d’après-combat autour du ring rappelaient le jeune homme de 19 ans ravi et aux yeux écarquillés qui avait agité de minuscules drapeaux américains après avoir remporté l’or olympique des poids lourds en 1968.

Ali a causé un bouleversement lorsqu’il lui a pris les ceintures de Foreman et qu’il était au bord du ring pour regarder les cinq combats de Foreman

Au moment de son entretien après le (s) combat (s), le personnage maussade de Foreman était revenu. Il passa la majeure partie de son temps à dévisager Ali et à se plaindre de la lâcheté de ses adversaires appuyés contre les cordes ; une référence aux tactiques qu’Ali avait utilisées pour le vaincre six mois plus tôt.

Les cicatrices de la perte de son titre mondial étaient toujours portées par Foreman. Aucun des cinq adversaires, qui ont tous fait un effort de jeu, n’a trouvé sa place dans le record professionnel officiel de Foreman – et il était réticent à parler de l’exposition de monstres dans les années qui ont suivi.

Mais Foreman finira par se réinventer et montrer l’homme charmant et charismatique derrière le masque. En 1994, son retour en fin de carrière a culminé avec le Foreman, plus chauve, plus gros et plus heureux, éliminant remarquablement Michael Moorer pour reconquérir le titre mondial des poids lourds à 46 ans.

Cependant, rien dans sa carrière de montagnes russes n’a été aussi étrange que la nuit, il y a 26 ans, lorsque George Foreman a entendu la première cloche cinq fois en une heure dans l’un des spectacles les plus extraordinaires de la boxe poids lourds.