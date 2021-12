Jake Paul vs Tommy Fury : Tommy Fury avoue la raison qui l’a poussé à rater le combat contre Jake Paul

Jake Paul n’a pas combattu Tommy Fury pour une côte cassée. . images

L’un des matchs de boxe les plus attendus au cours des prochains mois a été la bataille entre Tommy Fury et Jake Paul, puisque les deux ont mis leur invaincu en danger tout en étant le premier test décisif pour le plus jeune des Paul dans le domaine de la boxe. Cependant, l’Anglais est sorti du combat lorsqu’il a signalé qu’il souffrait d’une infection bactérienne à la poitrine et d’une côte cassée même s’il espère qu’ils pourront reporter la réunion.

« Je suis absolument navré d’avoir été contraint de me retirer de mon combat avec Jake Paul en raison d’une infection bactérienne à la poitrine et d’une côte cassée. J’espère vraiment que nous pourrons reprogrammer ce combat dans la nouvelle année. Je veux que ce combat se produise encore plus que tout », a assuré le boxeur.

Le représentant de Fury a assuré que toute l’équipe du boxeur travaille pour que ce combat puisse être mené à bien à l’avenir. « C’était une excellente occasion pour lui de montrer au monde ce qu’il pouvait faire. Malheureusement, il a dû battre en retraite maintenant, il n’est clairement pas proche de cent pour cent. Nous allons travailler avec l’équipe de Jake Paul pour voir si nous pouvons reprogrammer pour la nouvelle année. » Frankfurts Warren a assuré.

Le frère cadet des Paul continuer à chercher d’autres combats qui lui donnent un nom dans le monde de la boxe, Jusqu’à présent, il a un record de quatre victoires et zéro défaite. Il a battu des personnalités de l’UFC comme Tyron Woodley et Ben Askren. En plus d’avoir vaincu l’ancien basketteur Nate Robinson et le youtubeur AnEsonGib par KO. Maintenant, il aura un match revanche avec Woodley.