Jake Paul vs Tommy Fury : Tommy Fury se retire du combat contre Jake Paul et Tyron Woodley aura sa revanche

Quelques jours avant l’événement qui marquait la fin de l’année pour Jake Paul en boxe, Tommy Fury a décidé de reculer et de ne pas continuer le combat. Le combattant britannique Il aura été blessé et ne sera pas prêt à affronter le ‘youtuber’ le 18 décembre. Avant que Tyron Woodley soit le remplaçant.

Selon les informations de The Sun, Fury a été blessé ces derniers jours et son équipe a décidé de ne pas le mettre en danger au combat. Pour le joueur de 22 ans, cela allait devenir son huitième combat en tant que professionnel. Et malgré les attentes qui avaient été fixées, la bagarre est désormais annulée. Plus tard, le pgile nord-américain a confirmé l’information sur les réseaux sociaux.

Tommy Fury s’est retiré du combat en raison d’un « état de santé » et Tyron Woodley interviendra le 18 décembre pour le match revanche officiel. pic.twitter.com/t1OFVQQBBt ? Jake Paul (@jakepaul) 6 décembre 2021

On ne sait pas si, dans les mois suivants, ‘TNT’ aura l’opportunité de mener le combat. Mais face à la nécessité de rechercher un boxeur plus expérimenté pour l’année suivante, on suppose que « Problem Child » ne serait plus intéressé à faire le clash. Depuis quelques jours également, le combat était controversé, principalement après Le groupe de Fury a annoncé que Paul refusait de se soumettre aux tests antidopage.

Cependant, face à la nécessité de sceller un match à Tampa Bay, maintenant Tyron Woodley deviendra le rival émergent et réalisera le rêve d’avoir sa revanche.

L’ancien champion de l’UFC est tombé sur les cartes en août dernier devant la célébrité des réseaux sociaux. Woodley avait à l’origine la préférence pour le combat de décembre; Mais après ne pas avoir convaincu le ‘youtuber’ avec son tatouage de ‘I Love Jake Paul’, les possibilités se sont évanouies et le duel avec Tommy a été finalisé.