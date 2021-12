Jake Paul vs Tommy Fury : Tyson Fury menace Jake Paul avant son combat avec Tommy Fury

Tyson Fury a connu une année 2021 réussie en conservant le titre WBC/.

Tyson Fury et Jake Paul se sont disputés dans lequel, en théorie, il devrait être avec Tommy Fury, dlors d’une conférence de presse virtuelle pour promouvoir le prochain match du YouTuber avec le frère du champion poids lourd.

Tommy Fury et le jeune frère de la famille Paul entreront sur le ring le 18 décembre prochain à Tampa Bay, en Floride. Les deux boxeurs veulent gagner en crédibilité auprès du public le plus coriace de la boxe, même si tout a été mis de côté quand Tyson Fury a décidé d’être l’entraîneur personnel de son frère.

Le « Gypsy King » ne pouvait plus supporter les railleries des stars d’Internet et a retiré son côté le plus agressif en essayant de renverser les attaques verbales; « Ils m’ont amené à être maltraité, vérité? Putain, j’ai rien fait. Ils m’ont apporté Se faire abuser par des putains de roucoulements« Tyson Fury a essayé de plaisanter.

Ce n’est pas la première fois que les insultes entre les Fury et les Pauls ressortent, seulement que à mesure que les jours approchent, il semble que le combat prenne des connotations de plus en plus personnelles. Souviens-toi que Tommy Fury a sept victoires et veut imiter ce que son frère a fait en tant que champion du monde, tout en Jake Paul est invaincu en quatre combats mais il veut la crédibilité des fans.

« Ecoute, donne-lui le revers de la main, à son frère, à toute sa famille et aussi son coach de fellation, BJ Flores. ‘Fellation Fleurs’. Ce ne sont pas des combattants, et quandou Tommy l’a frappé la semaine prochaine et puis frapper son frère la semaine prochaine, vous le découvrirez », a terminé le Britannique.

La transmission a eu quelques problèmes techniques, les esprits ont augmenté plus haut que prévu et il y a eu un moment où Tyson Fury et les Paul se sont perdus. Mais ce qui est devenu clair, c’est que le « Gypsy King » est contrarié par le fait que la star d’Internet aurait davantage promu son match avec Tyron Woodely et Ben Askren.

« Il n’a vraiment rien fait. J’attends que ce maître des ventes fasse quelque chose« Tyson Fury a dit, mais ce qui n’a pas compté, c’est Jake Paul qui a terminé : « Il y a à peine deux mois, tu disais ‘Jake, c’est de l’air frais, nous aimons ce que vous faites. John et moi, ou peu importe son nom, aimons ce qu’il fait. Alors décidez-vous. »

Tyson Fury a voulu tout arrêter en commentant : « C’était il y a trois mois. Maintenant, je pense que tu es un idiot. C’était il y a trois mois. Maintenant, je pense que tu es un idiot. »