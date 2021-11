Jake Paul vs Tommy Fury : Tyson Fury menace Jake Paul sur des messages audio

Jake Paul monte sur le ring pour la cinquième fois / AP

Tommy Fury, le frère du champion des poids lourds doit revalider le nom de famille derrière lui. Jake Paul, le YouTuber soit ton adversairedonc les Fury savent qu’ils perdent le plus en cas de perte.

Tyson Fury qui détient actuellement la ceinture de la World Boxing Commission être la nuit du 18 décembre à Tampa Bay, en Floride, pour soutenez votre frère du coin. Même au cours des dernières semaines, il a commencé avec un formation exhaustive pour Tommy avoir votre huitième victoire en tant que professionnel.

Le problème, c’est que les attaques ne se feront pas dans le ring, puisque la famille Fury et la famille Paul s’intimident et se taquinent depuis des mois à la moindre provocation.

Et comme cela se voit, la dernière apparition de Jake Paul à la télévision. En pleine interview pour TMZ Sports, le plus jeune de la famille Paul a montré des messages audio que Tyson Fury lui a envoyé ces derniers jours. Plusieurs d’entre eux àl’un de moquerie et d’autres à la fois dans de graves menaces pour la star de l’internet.

Dans un enregistrement, la voix de Tyson Fury est entendue alors qu’il dit à Paul : « Jake boy, tu es anéanti, Jake. »

Le créateur de contenu numérique n’a montré que son visage le plus optimiste. Loin de se mettre en colère, Jake Paul a commencé à taquiner tout en disant sarcastiquement qu’il aimait Tyson Fury : « Vous ne pouvez pas détester le garçon. Tyson, je l’aime, je veux que ce soit clair pour tout le monde. J’aime Tyson J’adore qu’il s’implique, c’est un grand artiste, mais malheureusement Je dois finir la carrière de son frère ».

Quelques minutes plus tard, Jake Paul se lie d’amitié avec le frère de son prochain adversaire : « Mais Tyson, nous pouvons toujours être amis frère, tout va bien. »

Tommy Fury ressent déjà la pression de sa famille. Dans diverses déclarations de John Fury, son père, et de Tyson Fury, son frère, Tommy s’est vu confier la responsabilité de garder son nom intact. Du côté de Paul, Logan, son frère est également entré dans les déclarations dans ces mois pour semer le doute sur la qualité du prochain match.