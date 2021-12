Jake Paul Vs. Tyron Woodley 2: date, heure du combat, chaîne de télévision et diffusion en direct

Après le retrait de Tommy Fury en raison d’une blessure, Jake Paul affrontera Tyron Woodley pour la deuxième fois.

Jake Paul poursuit son chemin de boxeur professionnel lorsqu’il affronte Tyron Woodley pour la deuxième fois à Tampa, en Floride.

Le ‘Problem Kid’ devait initialement affronter Tommy Fury, frère du champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury, mais une blessure aux côtes survenue sur le terrain d’entraînement a contraint le Britannique de 22 ans à démissionner du combat.

Paul a affronté Woodley en août dernier, où il a remporté une décision partagée en huit rounds. Est-ce que ce sera un résultat similaire ce samedi ou l’ancien champion des poids welters de l’UFC peut-il se venger de la star de YouTube devenue boxeuse ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Paul vs. Woodley 2.

PAUL VS. WOODLEY 2

Date: samedi 18 décembre LES USAGES: 21h00 HE / 20h00 CT / 18h00 HP Mexique: 22:00 heuresChili, Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay : 23h00 Pérou, Equateur et Colombie : 21h00.

SUR QUELLE CANAL LE COMBAT SERA-T-IL ?

NOUS: Showtime PPV ESPN Amérique latine

O EST LE COMBAT ?

Le match a lieu à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.

DOSSIER ET BIOGRAPHIE DE JAKE PAUL

Nationalité: américain Date de naissance: 17 janvier 1997Hauteur: 1,85 mètres Total des combats : 4 Enregistrement: 4-0 (3 KO)

DOSSIER ET BIOGRAPHIE DE TYRON WOODLEY

Nationalité: américainDate de naissance: 17 avril 1982Hauteur: 1,75 mètres Total des combats de boxe : unEnregistrement: 0-1

PAUL VS. AFFICHE COMPLÈTE DE WOODLEY 2

Jake Paul contre Tyron Woodley ; bateau de croisière Amanda Serrano vs. Myriam Gutierrez ; à la lumière Anthony Taylor vs. Chris Avila; dans les supermédiasDeron Williams vs. Frank Gore; en entier J’Leon Love vs. Marcus Oliveira ; Croisière Liam Paro vs. Yomar Alamo ; en super léger Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/