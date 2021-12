JAKE PAUL VS TYRON WOODLEY 2, EN DIRECT, VOIR COMBAT SUR INTERNET, BILLBOARD, QUELLE CHAÎNE DIFFUSERA, AUJOURD’HUI LE 18 DÉCEMBRE

Nous vous disons comment, quand et où regarder en direct GRATUITEMENT, le panneau d’affichage de BOÎTE, JAKE PAUL VS TYRON WOODLEY 2, le combat aura lieu dans le Amalie Arena à Tampa, Floride, ce SAMEDI 18 décembre 2021.

Dès le début, ils ont commencé à spéculer sur les versions de, Tommy Fury, s’était retiré du combat contre, Jacques Paul.

Plus tard, la nouvelle de ce qui a été confirmé, Tommy Fury, Je ne me battrais plus avec, Jacques Paul, et son nouvel adversaire serait à nouveau l’ancien UFC, Tyron Woodley.

DATE:

18 décembre 2021

AFFICHAGE:

Jake Paul contre Tyron Woodley ; croisière

Amanda Serrano contre Myriam Gutierrez ; à la lumière

Anthony Taylor contre Chris Avila; en super moyen

Deron Williams contre Frank Gore; en entier

J’Leon Love vs. Marcus Oliveira ; en croisière

Liam Paro contre Yomar Alamo ; en ultra-léger

PROGRAMME:

23:00

22:00

21:00 🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

20:00 🇲🇽🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳

STADE:

Amalie Arena à Tampa, Floride

TRANSMISSION

ESPN, STAR PLUS

LIENS DE TRANSMISSION

