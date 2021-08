Jake Paul vs Tyron Woodley Fight: heure, chaîne et comment regarder

??

Jake Paul contre Tyron Woodley est le dernier événement Showtime Boxing PPV, prévu pour le dimanche 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio. Le YouTuber, qui a travaillé pour être considéré comme un boxeur sérieux malgré le licenciement de nombreux puristes, fait face au plus grand test de ses compétences alors qu’il affronte l’ancien champion des poids welters de l’UFC. Le combat est prévu pour huit rounds dans la division cruiserweight et devrait débuter à 20 h HE sur Showtime PPV pour 59,99 $.

Le combat fait la une du prochain événement Showtime Boxing PPV et mettra Paul au défi de remporter une autre victoire à son actif. La première des victoires controversées du YouTuber est survenue contre un autre influenceur des médias sociaux à AnEson Gibb, qu’il a terrassé en un peu plus de deux minutes en janvier 2020. En novembre 2020, Paul a remporté deux victoires contre l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson, éliminant l’athlète en un moment devenu viral. En avril, Paul a remporté sa troisième victoire contre l’ancien champion de MMA Ben Askren au premier tour de leur combat.

Woodley fournira le plus grand défi, prédisent les experts en boxe de CBS Sports. L’ancien champion de l’UFC a défendu son championnat à quatre reprises et possède sept KO en 19 victoires en carrière. Son plus grand moment est venu en 2016 lorsqu’il a remporté le titre des 170 livres avec un KO au premier tour de la légende Robbie Lawler, ce qui amène les commentateurs à se demander s’il sera en mesure de récupérer sa gloire à l’intérieur du ring à 39 ans.

Paul a également attiré beaucoup d’attention négative dans le monde de la boxe, et Tommy Fury, le demi-frère de 22 ans du champion des poids lourds Tyson Fury, a déclaré à Morning Kombat cette semaine qu’il était prêt à ce que Paul le supporte ou tais-toi. “Jake Paul est un YouTuber et ne fait ça que depuis peu de temps, mais le gars est bon, vous ne pouvez pas dire qu’il ne l’est pas”, a déclaré Fury mercredi. “Il a l’air aussi bon qu’il peut après trois combats, ne nous y trompons pas. Mais penser qu’il peut appeler ces noms, c’est ridicule. Il doit arrêter. S’il veut être un vrai combattant et être respecté dans ce sport, arrête de parler de Canelo [Alvarez] et [Floyd] Mayweather. Accrochez-vous et arrêtez de combattre les gens du MMA. Nous savons tous pourquoi il les combat. Commencez à combattre de vrais combattants.”