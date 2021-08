Jake Paul vs Tyron Woodley : Jake Paul menace Tyron Woodley : “Je suis un vrai tueur”

Jake Paul veut battre Tyron Woodley. .

Jacques Paul est prêt à affronter Tyron Woodley, un combat qu’il considère comme le plus important de sa carrière et qui compte gagner pour convaincre tous ses détracteurs qu’il prend la boxe au sérieux.

Dans une interview avec MMA Fighting, The Problem Child a accepté qu’il a reçu beaucoup de critiques Et cela ne l’a que motivé à s’améliorer et à montrer qu’il veut être un vrai professionnel de la boxe.

“Je comprends, il y a eu beaucoup de critiques au début. Des gens comme vous qui n’étaient pas sûrs et c’est très bien. Mon objectif a été de gagner le respect des gens et de montrer aux gens à quel point je travaille dur parce que je prends cela plus au sérieux, honnêtement, que de nombreux lutteurs professionnels. J’ai une puce sur mon épaule. J’ai beaucoup à prouver et je suis tombé amoureux de ce sport et je veux aller super, super loin en lui et la seule façon de le faire est de travailler dur et d’avoir une expérience de sparring et de gym et de combattre des adversaires de plus en plus coriaces. Temps”.

Jake a mentionné que le reste des boxeurs est ignoré quand ils commencent leur carrière et qu’il a pu profiter du PPV pour gagner de l’argent à ses débuts, ce qui les a amenés à le traiter comme «un champion du monde».

“Ils me traitent comme un champion du monde avec pression et avec qui les gens veulent que je me batte. Je le serre dans mes bras. Mais je suis un peu d’accord. Je veux continuer à me battre de plus en plus contre les gens et je veux rendre mes combats de plus en plus gros. C’est un voyage un peu différent. Ils m’amènent définitivement à un niveau plus élevé, mais je pense que cela m’a aidé à devenir un meilleur combattant parce que j’ai l’impression que je dois être à la hauteur de ce niveau plus élevé. »

Le YouTuber a mentionné qu’il n’aurait aucune pitié contre Tyron Woodley, à qui aller l’épouser et chercher la victoire.

“Je suis un vrai tueur là-bas. Alors je vais essayer de le chasser et de le sortir de là, peu importe s’il le devance. Si vous allez de l’avant, les tirs se rapprocheront de vous. Si c’est sur sa patte arrière, je suis un chasseur et je peux aller le chercher. Donc je peux me battre dans les deux sens, ce qui est génial. »